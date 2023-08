Fotbalistům Neratovic se po pěti letech přihodilo, že v prvním utkání nové divizní sezony vyšli bodově naprázdno. Stalo se tak na hřišti Loun, kterým stačil na výhru jediný gól.

Fotbalisté Neratovic na povedenou přípravu v prvním podzimním kole divize B nenavázali. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Nová brankářská jednička Neratovic Jiří Měsíček inkasoval první a jediný gól utkání v 58. minutě. Jeho autorem byla jedna z desítky nových posil domácích. Vytáhlý nigerijský útočník Olajide Daniel Ademuwagun po centru do šestnáctky přetlačil jednoho ze stoperů a při své premiéře v českých soutěžích pohotovou ranou zarmoutil hostující tábor.

Trenérský štáb Neratovic neskrýval po utkání obrovské zklamání nejen z výsledku, ale také z přístupu hráčů. „Po dobré přípravě jsme do utkání špatně vstoupili. Bylo to bez emocí, bez chuti, bez šťávy. Domácí to měli opačně, pracovali, bojovali. Byli všude o krok rychleji než my a zaslouženě vyhráli,“ řekl po utkání pro klubový web asistent trenéra Lukáš Soudek.

S kádrem jsem spokojený, hlásí trenér Neratovic. Favorita soutěže ale vidí jinde

Nepovedený zápas podle jeho slov bude mít v týdnu ještě dohru. „Musíme si na to sednout a vysvětlit si pár věcí. Takhle to prostě nejde. Špatný přístup od všech. Musíme za tím zavřít dveře a zvednout to, jako to bylo v přípravě. Dneska opravdu velké zklamání. Bohužel,“ dodal.

První reparát mohou žlutomodří složit už ve středu, kdy v prvním kole Mol cupu přivítají na svém hřišti třetiligový Most – Souš. Náročný týden pak zakončí domácím mistrákem s Kladnem, které úvodní výhrou 7:0 nad Českým Brodem potvrdilo roli jednoho z hlavních, ne-li největších favoritů soutěže.

Zdroj: Youtube

Louny – Neratovice 1:0 (0:0)

Branka: 58. Ademuwagun. Rozhodčí: Bahník. ŽK: 2:2. Diváci: 255. Neratovice: Měsíček – Kalabis, Chlumecký, Šimkovský, Stárek, Nerger, Duch (80. Šamša), Buriánek (56. Freisler), Šobr (61. Dobiáš), Pavlík, Valenta.