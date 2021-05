Rozchod po letech. Stálice neratovického kádru má namířeno jinam

Do neratovického mužstva přišel z Českého Brodu tehdy ještě do krajského přeboru. Svými góly pomohl hned v první sezoně do divize, v níž patřil řadu let k neodmyslitelným stálicím žlutomodré sestavy a také k pravidelnějším gólovým přispěvatelům. Na startech i střeleckých zářezech Josef Kozák ubral až v posledních dvou neúplných ročnících.

Josef Kozák (ve světlejším dresu) v utkání s Libiší na jaře 2019, ve stejném zaznamenal svůj poslední mistrovský gól za Neratovice. | Foto: Deník / Luboš Kurzweil

Přestože je sám přesvědčený, že i v šestatřiceti by mohl na úrovni čtvrté nejvyšší soutěže pár let hrát, rozhodl se však po více než deseti letech klub opustit. Poté, co s týmem nezahájil přípravu, potvrdil, že má namířeno jinam. Kam? „To si nechám zatím pro sebe, protože je to malé překvapení i pro ten klub,“ uvedl rychlonohý útočník, který s fotbalem začínal v nedalekých Úžicích. Před příchodem do týmu vedeného tehdy trenérem Jiřím Kafkou měnil působiště o poznání častěji. Prošel mimo jiné Čechií Kralupy, Odolena Vodou, Blšany, Xaverovem, Vejprnicemi, Čelákovicemi a Duklou Praha v době, kdy se tato slavná značka z přeboru vracela do ligového fotbalu. Na Julisce tak přičichl také životu profesionálního fotbalisty. Trenér Olympiku: Extrémně náročná sezona potvrdila, že jdeme správnou cestou Přečíst článek › Podíl na tom, že na poslední adrese vydržel tak dlouho, mají podle Josefa Kozáka kromě blízkosti bydliště také někteří členové realizačního týmu, konkrétně manažer Václav Marhan a „věčně dobře naladěný“ kustod Radek Rehák, a samozřejmě spoluhráči. Nyní se ale zdají být jeho dny v Neratovicích definitivně sečtené. O důvodech svého rozhodnutí se samotný hráč do médií vyjadřovat nechce. „Vytížení by mohlo být o něco větší, ale není to ten hlavní důvod,“ naznačil hráč, kterému se podařilo v mistrovské soutěži naposledy skórovat v červnu 2019 do sítě Libiše. Čím si vysvětluje tak dlouhé čekání na další trefu? „Raději nahrávám lépe postaveným spoluhráčům, tudíž jsem poslední roky hrál spíše střední zálohu a někdy i na defenzivní postu poté, co se u většiny trenérů přestal praktikovat systém se dvěma útočníky,“ osvětluje. S nadhledem zároveň bere to, že soutěž bude s největší pravděpodobností už podruhé v řadě anulována kvůli pandemii: „V životě se stávají horší věci.“ Kde se nakonec objeví? O křeslo na kraji usiluje i Slavoj Tichý. Jak bude volit mělnický okres? Přečíst článek ›