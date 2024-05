/VIDEO/ Jediná proměněná šance nakonec stačila. Fotbalisté Neratovic oplatili v divizi B Brandýsu podzimní porážku. Návrat na vítěznou vlnu po dvou předešlých remízách vystřelil ve druhém poločase Valenta. Domácí si upevnili třetí příčku v tabulce.

Fotbalisté FK Neratovice-Byškovice (ve žlutém) porazili ve 22. kole SK Štětí 2:0, v divizi B vyhráli počtvrté v řadě. | Foto: FK N-B/Lukáš Rebec

„Jakákoli výhra s Brandýsem se počítá, protože je to derby,“ neskrýval spokojenost trenér Neratovic Pavel Janeček. Rád byl i za to, že s týmem nezopakoval remízu z předešlého kola, kdy o těsný náskok Neratovičtí přišli gólem v závěru. Takový scénář visel ve vzduchu i tentokrát, ovšem naplnění se nedočkal.

„Kluci odvedli maximum. Byli jsme na domácí dobře nachystaní. Vyhrálo ne lepší, ale šťastnější mužstvo. Bylo to o gólu, a ten dali domácí,“ shrnul trenér Brandýsa Michal Voljanskij svůj návrat do pro něj známého prostředí.

Jediný gólový moment utkání nakonec přinesla 55. minuta. Patrik Valenta si mezi obránci naběhl na milimetrově přesnou ulici a jediným dotekem poslal míč mimo dosah bezmocného Starečka. Zaznamenal tak svou čtvrtou jarní branku.

Akci předcházela chybná rozehrávka od brány hostí. „Nechceme to od brány jen nakopávat, ale snažíme se rozehrávat, někdy to zahrajeme špatně a pramení z toho chyby, ale neustoupíme z toho, máme to tak nastavené,“ komentoval kouč hostí nakonec draze zaplacenou herní variantu.

Hlavní postavou dé to doby bezbrankového stavu byl zkušený gólman hostí. V prvním poločase těžkými zákroky vychytal postupně Nergera, Jelínka a Vokouna. A. Weickert navíc z další vyložené pozice těsně minul. Na opačné straně Měsíček čelil do půli jedné větší hrozbě, když vytahoval zakončení Fabiana na zadní tyč.

„Dobře jsme kombinovali a dostali se do tří čtyř šancí, které jsme měli proměnit. Byly to gólovky. Koncovka nás ale trápí. Kdybychom to proměnili, byl druhý poločas lepší. Takhle byl o tom, kdo dá gól,“ vystihl dění trenér Neratovic. „Naštěstí jsme to byli my,“ mohl si oddechnout poté, co se parádní asistencí po téměř dvouměsíční pauze zaviněné svalovým zraněním připomněl zkušený Jan Jelínek. Vyhráno ale ještě žlutomodří neměli.

Hosté se s přibývajícím časem stále více osmělovali. Kapitán Folwarczny dvakrát skvěle nabíjel - Gebertova rána se ještě vykroutila těsně vedle šibenice. Po zakončení Doležala musel v 86. minutě do ostré akce Měsíček, který od zahřívacího zákroku na konci první čtvrthodiny řešil a spolehlivě hlavně centry. Odměnou bylo čtvrté jarní čisté konto.

„V závěrečných minutách už jsme se začali bát o výsledek. Hosté tam měli dvě vyložené šance, tu poslední Měsíček bravůrně chytil,“ chválil kouč vítězů. S týmem se veze na vlně čítající sedm výher a dvě remízy. „V kabině panuje pohoda, užíváme si fotbal,“ zdůraznil.

V hostujícím táboře zavládlo zklamání z výsledku, ale nikoli z výkonu. „Myslím, že celkově jsme ostudu neudělali a domácím byli vyrovnaným soupeřem,“ hodnotil Michal Voljanskij a souhlasil, že tým do poločasu podržel brankář Stareček. „Domácí měli do půle více ze hry. Občas jsem zaspali při bránění a domácí nás prohodili. Na druhou stranu i my jsme měli šance. Stejně jako v některých předešlých zápasech nás znovu stálo body, že z nich v rozhodující fázi nedokážeme skórovat a lépe a odvážněji dohrávat i standardní situace, kterých máme spoustu. To rozhoduje,“ řekl.

Za „neplánovaný“ záskok v sestavě při nuceném střídání hned dvou zraněných hráčů ocenil Jana Prokopa. Ten kvůli problémům s koleny s týmem pouze trénuje, nyní si připsal první ostrý start po více než roce. „Je to kluk z Brandýsa, srdcař. Uhrál to s přehledem,“ ocenil lodivod hostí.

Neratovice – Brandýs 1:0 (0:0)

Branka: 55. Valenta. Rozhodčí: Fencl. ŽK: 91. Šimkovský, 91. Pavlík - 24. Gebert, 60. Stross. Diváci: 200. Střely na bránu: 5:3, mimo: 10:4. Ofsajdy: 0:0. Fauly: 14:14. Rohy: 7:9.