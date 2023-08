V generálce jste ještě kombinoval a točil sestavou. Máte z té pro úvodní mistrák spíše zamotanou hlavu a nebo už jasno? Přece jen se příchody hráčů jako Měsíček, Šimkovský, Vokoun musela zvýšit konkurence… Nemám. Mám tu vyrovnaný tým. Hráči, kteří přišli, tak přišli do základu. S těmi, kteří tu byli, je sestava tak vyrovnaná, že na některé posty mám i tři hráče. Mohu to kombinovat zprava doleva a zleva doprava. Trochu nás přibrzdila zranění Kühnela a naposledy i Dobiáše. To bych měl zamotanou hlavu úplně. I tak mám k dispozici patnáct hráčů, které mohu posouvat.

Nově příchozí Šimkovský s Vokounem se proti Královu Dvoru střelecky prosadili, Měsíček vychytal čisté konto. To vás musí těšit…

Ano. Udělali jsme si hezký víkend. Ale byla to příprava, která je za námi. Teď začíná sezona. Kladno je jasný favorit naší skupiny. A pro mě je ještě černým koněm Chomutov. My se snažíme tým co nejvíce zkvalitnit, co nejlépe připravit na sezonu a po podzimu můžeme bilancovat, jestli se nám to povedlo nebo ne.

Na jaře jsme se často bavili o tom, že vám chyběl kanonýr, který by to v útoku na sebe vzal a vstřelil větší porci gólů. Pomohou v tomto nově příchozí hráči?

Nemáme jednoznačně kanonýra, jakým je Nádeníček ve Slaném, který by dal za sezonu patnáct gólů. Uvidíme, jestli jsem se pletl, či ne. Na druhou stranu přišli hráči a všichni jsou schopní skórovat. Dávali jsme teď v přípravě dva tři góly, na což jsem nebyl zvyklý. Střelci se pořád mění. Doufám, že nám to takto bude fungovat i v mistrovských zápasech a na gólech se budou podílet všichni.

I to může být svým způsobem výhoda, když se soupeř nebude moci zaměřit na jednoho konkrétního hráče, že?

Budeme hrát jako tým. Líbilo by se mi přivést ještě jednu výraznou posilu. Buď se nám to povede, nebo ne. Nicméně s kádrem jsem spokojený. Jsem tu tři čtvrtě roku, neustále se to zvedá.

Vyhlašujete před sezonou nějaký cíl?

Cíl vám říkat nebudu. Půjdeme zápas od zápasu. Proběhlo už od Jirky Vokouna, že chceme postoupit. Já si myslím, že tým se potřebuje ještě o kousek posunout a pak se můžeme bavit. Uvidíme, co nám napoví podzimní soutěž. Zrovna Vokoun nám jako klíčový hráč bohužel odjíždí na tři zápasy pryč (turnaj futsalové reprezentace). Zase budeme hrát trochu jinak. Ale jak říkám, máme čtrnáct patnáct hráčů, kteří se perou o místo, k tomu bohužel i dva zraněné. Od prvního po posledního teď může kdokoli naskočit.

Řekl jste, že noví hráči přišli do základu. Předpokládám, že to platí také o brankáři Měsíčkovi. Kdo mu bude krýt záda?

Role Měsíčka je taková, že z ČFL přišel chytat. O dvojce ještě budeme hovořit.

