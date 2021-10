„Jsme rádi, že jsme proměnili šance, které se naskytly, dali tolik gólů a zaslouženě doma urvali tři body,“ měl na rozdíl od předešlé první porážky po třech kolech znovu důvod ke spokojenosti trenér Libiše Miroslav Kratochvíl.

Když po necelé půlhodině kohouti špatně odbránili rohový kop, vedla k návratu na vítěznou vlnu cesta pouze přes druhý podzimní obrat. Ten se povedl náramně.

Minutu před pauzou nesklapla osfajdová závora za Moravcem, jehož výzvu nebylo pro Přibyla nijak složité uklidit do brány. Po změně stran začal libišský koncert. Úřadovala především dvojice Přibyl – Dušek. První končil zápas na dvou gólech a stejném počtu asistencí, druhý měl pouze o nahrávku méně.

Vítězná byla nakonec hned první trefa Duška, kterému pozici k placírce připravil Přibyl. V závěru zafungovala stejná spolupráce ještě jednou poté, co hosté po hraniční ofsajdové situaci prakticky rezignovali na bránění. Mezitím je chladnokrevně proměněným sólem zdeptal Vetešník a po rohu napálil odražený míč do sítě Přibyl.

Kouč Sokola souhlasil, že pro konečný výsledek bylo klíčové vyrovnání těsně před půlí. „Po velké chybě jsme prohrávali, přestože jsme očekávali, že právě při standardní situaci bude soupeře vzhledem k dispozicím svých hráčů nebezpečný. Od nějaké třicáté minuty už jsme ale hráli to, co jsme chtěli. Dostali jsme se do plusu, dominovali a soupeře přehráli ve všech směrech.“

Podle hostů se na jejich hře ve druhém poločase projevily i vynucené změny v sestavě. „V poločase jsme museli kvůli zranění střídat stopera a to jsme ještě střídali během první půle, kdy se zranil Saulich. Kvůli tomu jsme změnili i rozestavení, někteří kluci hráli na postech, kde nehrávají. A podle toho to také vypadalo. Byla to tragédie, hráli jsme bez pohybu. Je to na zamyšlení. Hlavně u mladých hráčů, jestli si vůbec zaslouží dostávat šanci. Když se domácí dostali do dvougólového náskoku, tak jim narostla křídla. Byl to pravý opak prvního poločasu,“ rozebíral vysokou porážku gólman Kutné Hory Petr Malý.

Libiš – Kutná Hora 5:1 (1:1)

Branky: 45. a 70. Přibyl, 50. a 79. Dušek, 58. Vetešník – 25. Cimr. Rozhodčí: Šůma. ŽK: 1:1. Diváci: 179. Libiš: Brožek – Macháček, Šmíd, Kocourek, Terentiev, Přibyl (80. Brabec), Vetešník (73. Tylšar), Lohoyda (73. Ratner), Moravec (80. Stareček), Šoupa, Dušek.