„Udělal jsem si takovou trenérskou brigádu, vítězství bylo třešinkou na dortu,“ usmíval se po utkání Josef Zvonič, který podle svých slov naposledy trénoval před dvanácti lety.

Nakonec šlo o povedenou brigádu. Čtvrtá porážka v řadě by byla už pořádnou mrzutostí, že?

To by bylo opravdu hodně nepříjemné. Zvlášť když nás nyní čekají ještě dvě těžká utkání venku – v Kolíně a Benátkách. Už kvůli tomu bylo nezbytně nutné vyhrát, což se podařilo. Zaplaťpánbůh za to.

Jak jste viděl utkání?

Podařilo se nám proměnit šanci a vyhrávali jsme. V poločase jsme si říkali, že hosty nesmíme pustit od hry, přesto jsme hned v 52. minutě dostali gól, což nebylo dobré. Po vystřídání se ale naše hra zase zlepšila. Přestože utkání bylo vyrovnané, podařilo se nám vstřelit ještě dva góly.

Měnili jste něco oproti předešlým třem zápasům?

Domlouvali jsme se s trenérem, co a jak. Spíše šlo o to, že v kabině slyšeli zase něco trochu jiného. Snažili jsme se tým hlavně namotivovat. Řekli jsme si, kde se staly chyby, po kterých jsme prohráli třeba v Kosmonosech. Kluci to vzali docela dobře. Uvidíme, jak to půjde dál. Míra, který byl pracovně v zahraničí, se k tomu zase vrátí. Pro mě to byl opravu jen záskok. Trénoval jsem na posledy před dvanácti roky a řekl, že už nikdy.

Takže hlavní byla správná motivace hráčů?

Hráči byli stejní, šlo o to dát jim impulz, aby začali makat a šli za vítězstvím. To bylo nejdůležitější. Třeba s Čáslaví jsme nehráli špatně, ale nedali jsme góly. Na jaře jsme zatím dali jen dva a osm dostali. Postavili jsme to tak, abychom méně dostávali, byli dopředu ofenzivnější a nějakým způsobem se více poprali. Třeba v Kosmonosech mně i trenérovi chyběla větší vůle po vítězství, hráči si trochu šli jen zahrát fotbal, což je špatně, a dostali jsme trojku. Teď si myslím, že se to zlepšilo. Kluci mákli a šli za vítězstvím.

Dva góly vstřelil Tomáš Přibyl. Byl i podle vás mužem utkání?

Když to řeknu upřímně, celou dobu se tam toulal, dal dva góly a na třetí přihrál (směje se). Takže ta čísla jsou daná, důležitá a rozhodující. Dobrý, ale určitě má ještě na víc. Je to talentovaný a mladý kluk. V utkání by mohl být ještě víc vidět.

Vyšlo vám i střídání, protože se po chvíli na hřišti trefil i Marek Smetana.

Jo, jo.

Jak jste se vlastně dostal do Libiše?

S panem Vávrou jsme dlouholetí kamarádi. Loni v červnu se na mě obrátil, jestli bych mu nepomohl. Domluvili jsme se, že pomohu s obměnou kádru a příchody nových hráčů. Jinak dlouholeté zaměstnání mám ve fotbalovém klubu v Příbrami.

Libiš – Hlinsko 3:1 (1:0)

Branky: 24. a 76. Přibyl, 82. Smetana – 49. Zelenka. Rozhodčí: Bahník. ŽK: 2:3. Diváci: 75. Libiš: Velek – Macháček, Šmíd, Kocourek, Přibyl, Moltaš, Lohoyda (67. Smetana), Menčl, Moravec, Mlejnek, Dušek (67. Vetešník).