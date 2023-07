/VIDEO, FOTO/ Góly letních posil, čisté konto nové brankářské akvizice, skalp účastníka třetí ligy… Závěrečný přípravný zápas před novou divizní sezonou prakticky neměl z pohledu neratovických fotbalistů chybu. Králův Dvůr přehráli žlutomodří trefami Šobra, Šimkovského a Vokouna 3:0 (1:0)!

Jakub Šimkovský ve druhém poločase zvyšuje na 2:0 | Video: Luboš Kurzweil

„Po vyrovnaném prvním poločase jsme druhý už měli pod kontrolou,“ liboval si po vydařené generálce a vlastně i celé zápasové přípravě (bez porážky) trenér Neratovic Pavel Janeček.

Hned pár minut po utkání měl v kabině k týmu stručný proslov. Z toho, co zaznělo, je jasné, že zkušený kormidelník končící období rozhodně nepřeceňuje. „Co jsem jim řekl? Že sezona nám teprve začíná a nemá cenu řešit, že jsme vyhráli tři-nula. Je to za námi. Hráčům jsem dal dva dny volna, aby si doléčili drobné šrámy, dali se do pohody, udělali si hezký volný víkend a těšili se na nedělní zápas v Lounech. Tam to bude úplně jiný zápas,“ přeladil kouč Janeček na první mistrovské kolo.

Řepka není jistý, Koloušek skončil. Zpět v Červených Janovicích je Kacafírek

Očekávat se dá podle jeho slov i poněkud jiná sestava, než jaká byla k vidění během sluncem zalitého sobotního dopoledne. Už proto, že k dispozici hned zkraje srpna nebude autor gólové tečky (hlavičky) do sítě cábelíků Jiří Vokoun, protože se s futsalovou reprezentací účastní kontinentálního turnaje v Thajsku.

„Hráli jsme v trochu jiné kombinované sestavě, v jaké jsme v přípravě dosud nehráli. Točili jsme to ze všech stran a ještě něco zkoušeli,“ prozradil kormidelník Neratovic s tím, že kvůli zraněním vypadli Kühnel a čerstvě i Dobiáš. Nebýt toho, měl by před prvním mistrákem ze sestavy snad i těžkou hlavou. „I tak mám čtrnáct patnáct hráčů, které mohu posouvat na různých postech,“ pochvaluje si.

Brankář Jiří Měsíček už diriguje své nové spoluhráče:

Zdroj: Luboš Kurzweil

Nejen výsledek, ale i herní projev desítky hráčů před novou brankářskou jedničkou Jiřím Měsíčkem udělal domácímu táboru oprávněně radost. Nic na tom neměnil ani fakt, že papírový favorit dorazil jen se dvěma náhradníky a po zranění některých hráčů dohrával pouze v deseti.

Dočkal servíroval v Poděbradech lahůdkové pasy, Lafata vymetl šibenici

„Víme, že Neratovice mají dobrý tým. To, že jsme prohráli, nebereme nějak tragicky,“ netrápil výsledek, na rozdíl od zranění, Tomáše Šilhavého, trenéra hostů a syna lodivoda reprezentačního áčka.

Přípravné zápasy Neratovic



Slavoj Vyšehrad 5:0 (2:0, Gombáš, Šimkovský, Duch, Kühnel)

SK Benátky n. J. 3:1 (2:0, Duch, Chlumecký, Gombáš)

FK Sparta Kolín 2:2 (0:2, Pavlík 2)

FK Králův Dvůr 3:0 (1:0, Šobr, Šimkovský, Vokoun)