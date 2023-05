Fotbalisté Neratovic v divizi oplatili Štětí podzimní porážku. Čtyři góly, kterými prohráli na hřišti soupeře, stihli ještě během prvního poločasu, hosté brzy po změně stran jednou korigovali.

Fotbalisté Neratovic si doma zastříleli. U tří ze čtyř gólů v síti Štětí byl Martin Šobr. | Foto: Jan Sláma

Na domácí straně se zapsali do listiny střelců čtyři různí hráči. Tři zavěsili po standardní situaci nebo dokonce přímo z ní. Hned z prvního rohu se koníčkem prosadil nehlídaný kapitán Chlumecký. Šobr zvyšoval povedeným obstřelem zdi z přímého kopu. Po faulu na něj se pak ranou z šestnáctky na hřišti parádně uvedl střídající Gombáš, který chvíli předtím nahradil zraněného Freislera.

Tečku za vydařeným poločasem udělal druhý přesně hlavičkující stoper, Kalabise po rozehrané standardní situaci našel svou druhou asistencí Šobr. Ve druhém poločase už kanonáda nepokračovala. Jediným střelcem se stal hostující Mikina, který vystihl a ztrestal zaváhání Chlumeckého na vlastní polovině.

Trenér Neratovic Pavel Janeček chválil tým hlavně za první poločas, který označil za excelentní výsledkem i herně. Náskok podle něj mohl být ještě vyšší. Za prohraným druhým poločasem viděl drobné podcenění při inkasovaném gólu a také neproměněním nejméně dalších dvou jasných šancí. Celkově ale pochopitelně převládala spokojenost: „Jsme rádi, že jsme zápas zvládli a domácí diváci od nás konečně viděli góly.“

Trenér Neratovic Pavel Janeček, střelci branek Jan Kalabis a Tomáš Chlumecký hodnotí utkání:

Zdroj: Youtube

Podle hostujícího kapitána Jiřího Vokouna utkání velmi rychle nabralo zcela jiný směr, než jaký si hosté představovali. „Říkáme si pozor na rohy a hned z prvního ve druhé minutě je to 0:1. Na hřišti děláme přesný opak toho, co jsme si říkali. V poločase bylo de facto po všem,“ poznamenal k jednostrannému průběhu utkání nejlepší střelec Štětí.

Druhý poločas byl z hostující strany lepší, o čemž svědčí i korekce výsledku. „Mohlo to být třeba i 4:3, ale bohužel nedáváme šance. Neratovice polevily, což jsme chtěli využít, ale moc se to nepovedlo,“ mínil Jiří Vokoun. „Gratuluji soupeři k vítězství, bylo to zasloužené. My se musíme soustředit na příští týden a doufat, že budeme bodovat. Každý zisk je pro nás důležitý. Naštěstí to máme ve svých rukách,“ dodal a připomněl záchranářské starosti svého celku.

Zdroj: tvcom.cz

Neratovice – Štětí 4:1 (4:0)

Branky: 2. Chlumecký, 22. Šobr, 37. Gombáš, 45. Kalabis – 51. Mikina. Rozhodčí: Haleš. ŽK: 2:1. Diváci: 75.

