Sousedé obrali lídra, Neratovičtí ale ztratili domácí tvrz a nabídku nevyužili

Jarní forma fotbalistů Brandýsa dávala tušit, že to na jejich hřišti nebude mít jednoduché ani vedoucí tým divize B Most. Utkání to remízou 1:1 jen potvrdilo. Druhé Neratovice ale šanci na návrat do čela tabulky nevyužily. Vůbec poprvé v sezoně odešly bez bodů a navrch i vstřeleného gólu z domácího utkání, Českobrodští svého bývalého spoluhráče Malinu pokořili hned třikrát.

Fotbalisté Neratovic na domácím hřišti znovu ztratili, po remíze s Mostem tentokrát s Českým Brodem dokonce prohráli. | Foto: Jan Polák