Jaká byla ve vašich očích generálka na jaro?

Byla to pro mě generálka dvou tváří. Potěšil mě výkon. Vytvořili jsme si minimálně stejně gólových šancí jako soupeř. Na druhé straně nám ale vázla produktivita a nedokázali jsme výsledek korigovat. Jen v prvním poločase jsme měli tři jasné gólové situace, kdy jsme stáli sami před brankářem. Ale buď jsme ho trefili, nebo mířili vedle. Ve druhém jsme rovněž neproměnili nejméně dvě gólovky. Soupeř byl efektivní.

Projevilo se nějak, že jste hráli poprvé na přírodní trávě?

Právě asi tím, jak jsme ne úplně optimálně řešili některé naše brejkové situace. S pohybem, agresivitou i tím, jak nám fungovala defenziva, jsem ale víceméně spokojený.

Podařilo se během zimní přípravy zabudovat nové hráče?

Zapracovali jsme Martina Rejmana a Jakuba Moravce. První se nám vracel ze Štětí, druhý z Brandýsa, oba dnes hráli v základu. Čekáme ještě, až si Jarošenko, naše další posila, vyřídí vízum doma na Ukrajině, proto dnes nehrál.

Předtím se ale gólově prosazoval, takže byste jej asi rádi uvítali, že?

Určitě. Přinesl nám na jednu ze stran kvalitu a permanentní nebezpečí pro soupeřovu branku. Mohlo by jít o dobrou posilu.

Na závěr přípravy jste zvolili soupeře z ČFL. Lze to chápat i tak, že byste se na tuto úroveň v jarní části rádi dostali?

Půjdeme zápas od zápasu. V minulém roce jsme takové ambice měli, v přípravě vypadalo všechno dobře, pak přišlo první kolo a realita byla úplně jiná. Soustředíme se nyní na Kladno a pak na další kolo. Pokud by se nám nějakým způsobem podařilo dostat na příčky, které by nám zaručily postup do třetí ligy, asi bychom neodmítli.

Letošní přípravu hodnotíte jak?

Proběhla kvalitně. Hráči odpracovali, co měli. Výsledky mě v přípravě až tolik nezajímají. Jsem spokojený s objemem práce i tím, jak jsme ji udělali. Ze zkušeností víme, že nám příští týden začíná úplně jiná a o dost těžší soutěž. Budeme se snažit využít, co jsme v přípravě nabrali. A doufám, že se vyvarujeme chyb z minulé poloviny sezony.

Postrádáte v současném kádru nějakého hráče, který byl na podzim oporou?

Ukončili jsme spolupráci s Andrejem Ďurindou. Měl příliš absencí v trénincích. To je jediná absence kromě brankáře Patrika Maliny. Ve dvojici vyrovnaných gólmanů chytal spíše Lukáš Dědek, tak Mali odešel na půl roku do Českého Brodu, kde by měl být jedničkou.

Andrej Ďurinda patří jako levonohý krajní záložník k žádaným typům hráče. Budete za něj mít náhradu?

Žádaní jsou. Ale existuje i určitá míra trpělivosti, která jednou přeteče. Myslím, že jsem mu toho toleroval už hodně. Zatím je to hodně čerstvé, ale momentálně je vyřazený z kádru. Pokud bude mít nějakou nabídku, bude se jednat o tom, jestli jej pustíme. Náhradou by mohl být zmíněný Alex Jarošenko.

Na podzim jste kádr doplňovali ještě za pochodu. Je taková varianta ve hře i nyní, nebo je soupiska uzavřená?

Doplňovali jsme tým hlavně kvůli velké marodce. Na zápas s Ostrou jsme měli snad šest lidí nemocných a kluci museli hrát na netradičních postech. Na to konto jsme na krajního beka udělali Stýbla a doprostřed zálohy Ducha. Nyní ještě jednáme o Sergim, což je podhrotový hráč. Pokud jím kádr doplníme, měl by být uzavřený. Doufám, že do něj nebudeme muset sahat. Jednadvacetičlenný kádr by měl být dostatečný, i pokud by nás opět zasáhla velká marodka.