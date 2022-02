„Musím říci, že si dnešního vítězství hodně cením, i když bych ho zařadil do šuplíku šťastnějších,“ hodnotil utkání trenér Neratovic Jiří Brunclík a dodal: „V první půlce jsme měli problém v součinnosti ve středu hřiště, kde jsme nebyli kompaktní hlavně po ztrátě míče. Druhá věc, kdy nám soupeř dal trochu za uši, byl důraz v osobních soubojích. Z toho pramenily obě branky v naší síti. Ve druhém poločase se Benátky více zatáhly a my si mohli opět zkusit hrát do hlubokého obraného bloku. I když jsme si nepřipravili tolik šancí, tak se nám podařilo otočit skóre proti výbornému soupeři.“