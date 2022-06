„Do poločasu jsme dominovali, ve druhém to bylo o tom, kdo dá další gól. Naštěstí už nepadl žádný, přestože soupeř byl od 65. minuty lepší a asi deset minut nás začal přehrávat. Pak už jsme si to ale pohlídali a měli i nějaké další šance,“ popisoval utkání.

A jak kormidelník Libiše hodnotí celou sezonu, do níž naskočil po pěti podzimních kolech? „Bylo to jako na houpačce. Po podzimu jsme pomýšleli na lepší umístění. Očekával jsem, že budeme víc dotírat na bednu a prohánět soupeře nahoře, což se bohužel nestalo,“ přiznal Miroslav Kratochvíl.

Za příčinu označil absence, které mužstvo provázely už od zimní přípravy. „Doma jsme sice vyhrávali, z venku jsme ale kromě Poříčan body nevozili. S jarem zcela spokojení nejsme,“ rekapituloval trenér Sokola.

Tým by měl podle jeho slov víceméně zůstat pohromadě i na příští ročník, pro který by se konečně rád vrátil do skupiny B. „Pokračovat by měl i Macháček, minimálně tu sezonu snad dá,“ zmínil nejzkušenějšího borce sestavy.

Libiš – Trutnov 2:0 (2:0)

Branky: 6. Stibora, 32. Moravec. Rozhodčí: Kyncl. ŽK: 3:2. Diváci: 95.

Libiš: Kratochvíl – Macháček, Kocourek, Terentiev, Přibyl, Mündl, Stibora (62. Menčl), Moravec (85. Vetešník), Mlejnek (73. Lohoyda), Smetana (73. Tylšar), Dušek.