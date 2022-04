Stoper Jan Kalabis jako by se střelecky namlsal v minulém kole. Zatímco proti pronásledovanému Mostu byla z jeho vedoucí trefy nakonec jen remíza, tentokrát měla punc vítězné. Stejným způsobem, po centru od rohového praporku, pak výhru jistil ještě v sezoně už osmigólový kapitán Chlumecký.

Týmu hrajícímu znovu a snad už naposledy bez zraněného Klobásy a tentokrát i dalšího zkušeného Pávka se po devíti kolech a celkem posedmé v sezoně podařilo udržet čisté konto. Rakovník, na jehož pokračování v soutěži padlo v zimě i béčko městského konkurenta SK, přemohl stejným poměrem jako na podzim.

Trenér Jiří Brunclík byl ale spokojený víceméně jen s výsledkem: „Dnes to byl festival, co vše dokážeme nedat. Po pěti minutách to mohlo být tři-nula a mohl být klid. Místo toho jsme se dostávali s ubíhajícím časem pod větší tlak, ze kterého nás vysvobodily dvě standardky.“

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Tn Rakovník – FK Neratovice-Byškovice 0:2 (0:0)

Branky: 51. Kalabis, 71. Chlumecký. Rozhodčí: Cihlář. ŽK: 2:2. Diváci: 50. Neratovice: Malina – Vorasický, Chlumecký, Kalabis, Pavlík – Janíček (46. Rejman), Bucha, Radosta, Duch (82. Gombáš) – Malák (61. Buriánek), Halbich (82. Nerger).