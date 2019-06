„Vzhledem k průběhu zápasu velmi cenná výhra. Po padesáti minutách to s námi vypadalo bledě,“ přiznal trenér Neratovic Tomáš Staněk.

Do konce zajímavého dramatu zbývalo zhruba deset minut. Střídající Kozák z přímého kopu napálil pouze zeď, míč se k němu vrátil a on jej pro změnu levačkou zakroutil do brány. Brankář Brandýsa Bodlák s velkou námahou vyrážel. Podle názoru rozhodčích ovšem už za brankovou čárou. Hosté slavili, domácí se čílili. Kapitán Folwarczny dokonce směrem k asistentovi sudího natolik, že vyfasoval červenou kartu.

„Kluci říkali, že to byl jasný gól. Rozhodčí to asi viděl dobře, protože Kokoška mohl i tak dorážet do prázdné,“ komentoval Staněk situaci, která byla ukázkovou pro posouzení brankovou technologií. Jenže ta na divizi samozřejmě k dispozici není. V Brandýse se tak přítomní museli spolehnout na pohled rozhodčích, kteří rozhodli k nevoli domácího tábora.

„Jsem přesvědčený, že to gól nebyl. Ale od toho je na hřišti pomezní, který mi na sto procent řekl, že gól byl, takže nezbývá, než s tím souhlasit,“ smiřoval se s porážkou stoper Miroslav Baloun.

Přitom ještě v úvodu druhého poločasu byl se spoluhráči značně na koni. Šmejkal hned po návratu z šatny napodobil jediného úspěšného střelce z první půle Kovaříka a další skvostnou ránou zvýšil na 2:0. Zdálo se, že tým kouče Hradeckého drží otěže zápasu pevně v rukou. Vydařená střídání a standardní situace v podání hostů ale pootočily kormidlem dění o 180 stupňů.

Jakub Malák byl na trávníku sotva pět minut, když mu domácí nechali po rohu v šestnáctce luxusně místa a času k přesnému zamíření. Po deseti minutách za šestnáctkou napřáhl Martin Rejman, a přestože si Bodlák i na jeho ránu sáhl, míči v cestě nezabránil. Povzbuzení hosté pak dosáhli po faulu na Ducha poblíž šestnáctky i na vítězný gól.

„Od začátku jsme si šli pro výhru, i když to bylo komplikované tím, že jsme prohrávali,“ mluvil o zaslouženém vítězství hostující trenér Tomáš Staněk a svá slova rozvedl: „Byli jsme celý zápas aktivnější, dobře jsme drželi míč. V prvních deseti minutách jsme měli tři gólové situace po standardkách. Hodně nás srazila neproměněná gólovka Moravce za stavu nula-jedna. Soupeř měl do nějaké sedmdesáté minuty dvě střely na bránu plus asi tři rohy.“

V závěrečné půlhodině se efektivita viditelně přesunula na kopačky hostů. Klíčové se ukázaly zásahy do sestavy, jejíž základ se po minulém nezdaru s posledním změnil téměř z poloviny. Dva z náhradníků se pak zapsali mezi střelce. „Přinesli do unavených stoperů větší rvavost, svěžest i kvalitu. Hodně nám to pomohlo,“ potvrdil Staněk.

Domácí zdaleka takovou možnost pro okysličení neměli. „Došly nám síly. Hrajeme sedmý zápas v jedenácti lidech. Na střídání nikoho nemáme. Neratovice vystřídaly do útoku a bylo to znát,“ vysvětloval kolaps Miroslav Baloun. Souhlasil, že k produktivitě soupeři přispěli i špatným bráněním standardních situací. „Měli jsme s nimi problém od začátku. Prostě zápas blbec.“

Brandýs – Neratovice 2:3 (1:0)

Branky: 14. Kovařík, 47. Šmejkal – 63. Malák, 72. Rejman, 80. Kozák. Rozhodčí: Szikszay. ŽK: 2:3. ČK: 81. Folwarczny (B.). Diváci: 160.

Neratovice: Dědek – Vorasický, Chlumecký, Šulc, Pajkrt – Yaroshenko (90+3. Stýblo), Kalabiška (57. Malák), Duch, Rejman (89. Vávra) – Moravec (46. Kokoška), Hrdý (57. Kozák).