„Domácí byli lepší. My jsme bodového podílu nebyli hodni, byl by nezasloužený,“ glosoval utkání trenér Libiše Miroslav Kratochvíl. Tým podle něj nenavázal na předešlé výkony. Označil jej dokonce za nejhorší z poslední doby. „Nebyli jsme dnes zřejmě všichni tak dobře připravení, abychom uspěli. V mančaftu bylo více hráčů, kteří nepodali očekávaný výkon a byli na vystřídání,“ přiblížil Kratochvíl.

Do základní sestavy sáhl o poločase na dvou postech, nadějný bezbrankový výsledek se ale udržet nepodařilo. „Až někdy do čtyřicáté minuty jsme se hledali a soupeři jen těžko vzdorovali. Po dvojitém střídání to bylo výrazně lepší. Dokázali jsme si vytvořit i dvě tutové šance (Moravec, Přibyl), ale ty bohužel neproměnili. Škoda, mohli jsme domácí trochu znervóznět,“ litoval Kratochvíl.

Jeho tým od výraznější porážky uchránily kromě zbrklosti zakončujících hráčů, nastřelená branková konstrukce i některé výborné zákroky Michala Brožka. Na střelu z 60. minuty po nezištné zpětné přihrávce uvnitř šestnáctky byl ale i on krátký.

V domácím táboře tak zavládla spokojenost s výsledkem i výkonem. „Zápas se vyvíjel podle našich představ. Byli jsme aktivní a mohli rozhodnout daleko dříve. Soupeře, který je nebezpečný v ofenzivě, jsme do šancí nepouštěli. Sehráli jsme jedno z těch lepších utkání,“ okomentoval duel vysokomýtský trenér František Dvořák.

Jeho tým v průměru střílí tři góly na zápas. Tentokrát ale ostrou municí šetřil a vyhrál „pouze“ 1:0. Hlavně v první části se na hostující bránu valil jeden útok za druhým, ale vázlo zakončení. „Šancí jsme si vypracovali možná i na dvojciferný výsledek. Chyběla nám agresivita v koncovce. Možná jen byli kluci až moc přemotivovaní a neřešili situace s chladnou hlavou.“

Vysoké Mýto – Libiš 1:0 (0:0)

Branka: 60. Wimmer. Rozhodčí: Zoufalý. ŽK: 5:1. Diváci: 195. Libiš: Brožek – Macháček, Šmíd, Terentiev, Přibyl (72. Brabec), Lohoyda (81. Khornauli), Menčl (52. Dušek), Moravec, Tylšar (46. Kocourek), Šoupa, Stareček (46. Vetešník).