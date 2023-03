Bez posil ale přesto nebudou. Znásobit zatím pouze desetibodovou pokladnu by mělo pomoci nejméně pět borců, kteří na podzim kopali jinde. Mezi nimi Pavel Karmazín. Devatenáctiletý brankář na podzim poprvé opustil Mladou Boleslav, kde vyrůstal, na Admiře ale dostal šanci pouze za divizní béčko.

Brandýs dostal na závěr přípravy pět gólů, s některými hráči se pak rozloučil

Z Brozan přišel Martin Studecký. Do mateřského klubu se po čase znovu vrací Tomáš Majer, tentokrát zkušenější o podzimní působení v Přepeřích. Do několika zápasů třetí ligy v první části sezony zasáhl také devatenáctiletý záložník Zikmund Bárta. Do béčka Bohemky se naopak vrátil stoper Radek Janovský. Na jeho pozici dva dny před startem odvet klub představil Martina Vojtěška. Na podzim se mihl v Horkách, za sebou má ovšem i angažmá v Opavě, Břeclavi, Hulíně, Hostouni, Libiši a nižších soutěžích v Německu.

Podle slov Petra Hejna by ještě nemuselo jít o konečný výčet. „V hledáčku jsou pak ještě asi dva hráči. O jednoho jsem stál celou dobu, ale trénuje s třetí ligou. Budeme do poslední chvíle čekat, jak mu to dopadne,“ uvedl zkušený lodivod, který Brandýs převzal těsně za polovinou podzimu a urval dvě výhry.

Jakýkoli nový hráč by se do zásoby rozhodně hodil. Příprava se totiž od začátku nesla ve znamení častých zranění. „Na začátku jsme měli dost lidí, ale po týdnu se nám to zúžilo na čtrnáct. Trénovali jsme v malém počtu. Až teď se to dává trochu do pořádku,“ nebyl Hejno po této stránce s přípravou vůbec spokojený. Navíc výhled návratu je prý u většiny marodů v čele s brankářem Janáčkem či Janem Strossem spíše nejistý. Pro absence táhnoucí se už od podzimu pak má své vysvětlení: „Většinou jsou to svalová zranění. Kluci chodí do práce, nestačí to doléčit a pak si to znovu obnoví.“

Trenér Zamazal zpátky na místě činu. Brandýsu fandím a přeji zachránu, řekl

Se třemi týmy je sice Brandýs v bodovém kontaktu, na dvanáctý Letohrad už ale ztráta čítá sedm bodů. Podtrženo, sečteno: Partu ze Spořilova nečeká na jaře rozhodně nic jednoduchého.

„Šichta to bude velká. Je to jaro. Hraje se o sestup…,“ uvědomuje si i Petr Hejno a jedním dechem dodává: „Přesto jsem do toho šel. Věřím tomu, že se to uhrát dá. Když by kluci byli zdraví, tak by to šlo určitě lépe. Bohužel. Když vám z tréninku vypadne šest sedm lidí ze základu, hrajete s osmým až osmnáctým. Přivedli jsme ale pět lidí docela dobrých. Jestli přivedeme ještě jednoho dva, tak budu spokojený.“

Jako konstelaci, která mužstvu příliš nenahrává, pak bere jarní los. Ten přivede do dvojměstí na Labi všechny mančafty ze špičky, zatímco za přímými konkurenty v boji o záchranu budou muset Folwarczny a spol. ven.

Hned úvodní duel postaví před na podzim nejprůchodnější obranu hodně nepříjemného soupeře. Velké Hamry jsou jím nejen svým postavením na čtvrtém místě, za kterým vykročily výhrou 5:0 v prvním vzájemném duelu. Podle trenéra Hejna pak i tím, že jsou ze severu více zvyklé na umělou trávu, na které se bude hrát. „Ale hrát se dá určitě s každým. V Hlinsku jsme vedli jedna nula a šli tam třikrát sami na bránu. Kdybychom měli jen o trošičku více kvality, tak jsme se vraceli s body. A to je soupeř druhý v tabulce,“ neskládá předem zbraně Hejno.