„Prioritou pro mě bylo zůstat ve Velvarech, jelikož je tam velice dobrá parta. Chtěl jsem zabojovat o místo, ale je to tam těžší, protože trenér prosazuje jiné hráče,“ dodal vytáhlý forvard a potvrdil, že nebyl spokojený se svým zápasovým vytížením. „Myslím, že góly jsem dával, ale bohužel nedostal příliš šancí.“

Pro šestadvacetiletého útočníka šlo o čtvrtý gól v letošní sezoně, předešlé tři vstřelil v rámci MOL Cupu. Svůj střelecký talent potvrzoval také v Neratovicích, kde byl v nedohraném ročníku 2019/2020 nejlepším střelcem týmu. Jak prozradil, návrat do Neratovic ve hře nebyl, Libiš jej prý poprvé kontaktovala už v zimě a nyní znovu.

„Jsem rád za tým, že jsme začali společně výhrou a dokázal jsem k ní pomoct, kvůli tomu jsem do Libiše přišel. Doufám, že budeme pokračovat na vítězné vlně a budeme se fotbalem bavit,“ líčil autor rozdílové trefy.

Jakub Moravec se vrátil na Mělnicko, místo do Neratovic ale zamířil k sousedům do Libiše. | Foto: Deník / Luboš Kurzweil

Ve středu ještě za Velvary okusil atmosféru zápasu proti mistrovské Slavii, v sobotu už ale nastoupil za Libiš a zažil to nejlepší entrée, jaké si lze představit. Jakub Moravec rozhodl v nastaveném čase utkání v Náchodě. Svému novému týmu tak pomohl k vůbec první venkovní výhře v ročníku.

