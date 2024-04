Čím si vysvětlujete takový debakl? Připravovali jsme se na Kladno. Věděli jsme, jaký mančaft přijede, že mají obrovskou kvalitu. A to i v trenérovi (Zdeněk Hašek), který tým neskutečně pozvedl. Nečekali jsme, že dostaneme takový nářez. Nechtěli jsme hrát defenzivně, ale chtěli jsme na soupeře nalézt a hrát fotbal. Možná to byla chyba, nevím. Musíme si to zhodnotit.

Hosté vás prakticky vůbec nepustili do zápasu…

Kladno je úplně jinde, takticky i kvalitativně. Měli jsme obrovské problémy dostat se z naší obranné zóny. Chtěli jsme překonat jejich první obranný blok a jít do útoku, ale nebyli jsme tak odvážní, jak jsem si představoval, jak jsme byli v minulých zápasech. A ty góly, které jsme dostali… Oni nás jednou přihrávkou vyřadili a chodili sami na brankáře a proměňovali šance.

Osm kulí. Brandýs na jaře poprvé prohrál, proti rozjetému Kladnu si neškrtnul

Některým gólům předcházely chyby v rozehrávce, což situaci ještě zhoršilo…

Snažíme se hrát kombinační fotbal. Nechci jenom nakopávat míč, a právě z toho pak pramenily ty chyby. Ale hrajeme divizi, takové chyby by se neměly stávat ani v okrese.

Věřili jste o poločase, když to bylo 0:2, že ještě můžete zápas zvrátit?

Samozřejmě, měli jsme plány. Udělali jsme změny. V kabině jsme si řekli, co děláme špatně. V poločase jsme byli bez pohybu a to rozhodlo celý zápas. Kladno bylo silné kombinačně a hlavně měli velký pohyb bez míče, což rozhodlo. Než jsme zareagovali na jejich pohyb, oni byli před námi. To byl největší problém celého utkání. Ve druhém poločase jsme měli deset dobrých minut, ale pak nás zase srazila špatná rozehrávka. Nechtěli jsme jen nakopávat míč, chtěli jsme hrát přes jejich blok. Ale dneska jsme neměli kvalitu. Věřím klukům, že jinak tu kvalitu mají, abychom takovým stylem hráli. Časem se to určitě zlepší, ale dnes nám to prostě nesedlo. Ale hlavně proti nám stálo nadstandardní mužstvo, proti jakému jsme ještě nehráli.

Vokoun srazil kulišárnou svůj bývalý tým, Neratovice na vítězné vlně

Je to vaše první porážka na jaře a navíc výrazná. Může to zanechat nějaké stopy?

Zapracujeme na tom, aby to na nás nezanechalo stopy. Příští týden jedeme do Újezdu, kde to bude znovu složité. Jdeme zápas od zápasu. Potřebujeme tým motivovat a zvednout jeho sebevědomí. Je to všechno o psychice. Jsem přesvědčen, že příští zápas bude úplně jiný a zvládneme to.