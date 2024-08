Trenére, jak se vám zatím pracuje s tak kvalitně doplněným kádrem? Nemáte před prvním zápasem trochu zamotanou hlavu z toho, koho postavit? Teď ji zamotanou rozhodně nemám, protože máme velkou marodku. Trápilo nás zranění Chlumeckého, Zdeňka Weickerta a Trávníčka. A samozřejmě Láďa Vopat ještě nemá doléčené koleno. Sestavu už máme nějak v hlavě, ale určitě do hry nezasáhne Láďa Vopat s Trávníčkem, takže nám chybí dva klíčoví hráči. Ještě děláme jednoho středního útočníka, ale jméno teď nechci prozrazovat. Jsme s ním už domluveni, ale přijde až na třetí kolo, protože jede reprezentovat svůj kraj. Až přijde a hráči se nám uzdraví, teprve potom budu mít zamotanou hlavu a konkurence bude obrovská. Všichni hráči, kteří přišli z Velvar, patřili k tahounům základní sestavy vítěze ČFL a mají velkou kvalitu. Věřím, že se to přenese i v Neratovicích na hřiště.

Někteří hráči včetně stálic typu Vorasický, Kalabis či Gombáš odešli. Je tam někdo, koho budete pro jeho fotbalové vlastnosti těžko nahrazovat?

Samozřejmě, mrzí mě odchod Kalabise. Toho bych zmínil z důvodu, že to byl coby místní kluk velký srdcař týmu a budeme ho muset nahradit.

V létě se zároveň rozrostl i realizační tým. Jak se vám zamlouvá, že máte k ruce nového asistenta Miroslava Míru, kondičního trenéra Petra Horáka a nového trenéra brankářů Patrika Malinu?

Víceméně bych to shrnul tak, že tu práci, kterou jsme s Lukášem Soudkem dělali, se rozprostřela mezi nás. Pan Jíra by měl být analytik, co se týče videorozborů, a kondiční trenér Petr Horák by se měl zaměřovat zkraje týdne na kondici hráčů.

Před týdnem vám v prvním soutěžním utkání sezony smolně nevyšel postup do prvního kola MOL Cupu. Může to zanechat stopy na psychice mužstva, nebo jste penaltové vyřazení na Meteoru hodili za hlavu a do Mariánských Lázní pojede s úplně čistou hlavou?

Každý zápas je jiný. Nás trápí koncovka. Čekáme na útočníka, který má třetí kolo naskočit, a na Láďu Vopata. Potom budeme vepředu hodně silní. Teď jedeme do Mariánek s pokorou. Víme, že divize je hodně běhavá a bojovná soutěž. Samozřejmě bychom tam ale rádi uspěli.

Ze všech stran padá, že Neratovice by měly patřit k hlavním favoritům soutěže. Přijímáte tuto roli?

O Neratovicích se teď už samozřejmě říká. Jak to bereme? Musíme jít zápas od zápasu. Nesmí nám utéct začátek. V Neratovicích jsme měli první kola, že jsme prohráli, byli takoví nerozehraní, a pak se to rozjelo. Musíme si na to dát pozor, chytit začátek a jít zápas od zápasu, protože postoupit není vůbec nic jednoduchého, zvlášť když to takhle veřejně vyhlásíme.

Z jara, kdy jste prohráli jen v úvodu, máte na čem stavět. Když ale vzpomenu na loňský podzim, nabírali jste ztrátu ve venkovních zápasech. Tam je teď asi prostor pro zlepšení a sbírání více bodů, že?

Je pravda, že na jaře jsme třináct zápasů za sebou neprohráli a končili touto sérií. Ale teď máme úplně jiný tým, úplně jinak naladěný. Hrajeme trošku jinak, takže s tím jarem se to absolutně nedá srovnat. Uvidíme, co ukáže zápas v Mariánských Lázních.

A ta venkovní bilance?

Jestliže chceme pomýšlet na první místo, tak musíme bodovat pokud možno všude.

Napoprvé vás hned čeká i hodně daleká cesta na západ Čech. V Mariánských Lázních se dá čekat těžká prověrka na úvod…

Mariánky jsou samozřejmě nepříjemný soupeř. Loni na podzim snad dokonce byly na prvním místě skupiny A. Takže hrozně těžký los. Soupeře vlastně vůbec neznáme. Takže uvidíme, jak těžká prověrka to bude.