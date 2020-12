Předpokládám, že už jste s týmem znovu v tréninkovém procesu.

Trénujeme od začátku měsíce, naplánované to máme do 19. prosince. Odehrajeme mezitím i dva přátelské zápasy. V sobotu s béčkem pražské Admiry a následně ve středu v Neratovicích.

Jak se jeví hráči po té téměř dvouměsíční přestávce, kdy se museli připravovat pouze individuálně?

Důležité je, že jsou všichni zdravotně v pořádku. Jak budou vypadat, ukáží až ty zápasy. První dojmy ale mám docela dobré. Tréninky mají úroveň. Myslím, že vedoucí tým pražského přeboru, kde s přípravou začali možná ještě dřív než my, pro nás bude takovým prvním zrcadlem. V lednu nás pak čeká i druhý nejlepší tým této soutěže – Motorlet Praha B, za zápasy s těmito špičkovými soupeři jsem velmi rád.

Trenér sousedních Neratovic hráčům rozepsal tréninky i mezi svátky. Co vy?

Necháváme to na hráčích. Chtěl bych, aby sami převzali zodpovědnost za svou připravenost na pátého ledna, kdy začneme znovu s tréninky. Mají rodiny, studijní povinnosti a bude tedy čistě na nich, co kdo zvládne.

V lednu to už bude nezvykle úplné finále přípravy a pojede se naplno, že?

Tam ano. Týmově pojedeme třikrát týdně plus zápasy. K tomu každý individuálně, co mu bude vyhovovat – výběh, kolo, či bazén, pokud to bude možné.

Příští týden odehrajete v rámci přípravy nezvyklé derby s Neratovicemi. Navíc na jejich nové umělce. Co od utkání očekáváte?

Hlavně korektní zápas. Jsme ve fázi přípravy, před Vánoci. Doufám, že vše proběhne v duchu fair-play, bez zranění a kluci si to po dlouhé době užijí. Je to sice derby, ale beru to s nadhledem hlavně jako přípravný zápas.

Rivalita už asi nebude taková, jako když se týmy pravidelně potkávaly v dlouhodobé soutěži, že?

Věřím, že jako soutěžní utkání by to mělo pořádné grády. O mistrovské body je to opravdu něco jiného než přípravný zápas. Cílem je nabrat zápasovou praxi a herní kondici. Neratovice jsou vedle, znám se s tamním asistentem Michalem Voljanským, s nimž jsem kopal v žácích na Mělníku. Byl bych rád, aby vztahy mezi oběma kluby byly korektní.

Zůstal pohromadě kompletní kádr, se kterým jste odehráli úvodní část soutěže?

V tuto chvíli jsme se dohodli na ukončení Tomáše Ohryzka, který u nás byl vlastně na hostování z Moravy, z Halenkova. Dál pokračovat mu neumožňovaly pracovní povinnosti. Ze zdravotních pak skončil střední záložník Marek Horváth, který měl problémy s kolenem. Přerušil kvůli tomu i studium na fakultě tělesné výchovy. Brankář Kratochvíl, který odešel na hostování na Pšovku, protože to má pracovně rovněž náročnější, by tam měl podle předběžných informací pokračovat. Další změny uvidíme během ledna.

Přípravné zápasy Libiše

12. prosince Admira Praha B (KP)

16. prosince Neratovice (div.)

9. ledna Motorlet Praha B (KP)

16. ledna Štětí (div.)

23. ledna Motorlet Praha (ČFL)

Počítáte s nějakým doplněním?

Chtěl bych. V hledáčku zatím máme dva tři hráče, někteří s námi už trénovali. Uvidíme, jestli se dohodneme. Zatím je to předčasné.

Když jsme spolu mluvili po zveřejnění termínové listiny, považoval jste lednový start za nejistý. Změnil se od té doby váš pohled?

To si netroufám říct. Vidím to nadále padesát na padesát.

Každý zápas a body z něj budou při možném opětovném přerušení či ukončení asi dvojnásob důležité, že?

Souhlas. Nastat může cokoli. Soutěž může být ukončena třeba jen po podzimní části. Každý dohrávaný zápas pro nás bude jako finále.

V prvních sedmi jste vyválčili jen tři body. Určitě jste si představoval lepší bilanci…

Samozřejmě jsem nespokojený. A doufám, že nespokojení budou i hráči, zapracují na sobě a společně posuneme Libiš výš. Apeluji proto na ně, aby si v rámci možností v trénincích ještě přidávali a převzali zodpovědnost za tým a své výkony.

Jedna věc je fyzická připravenost, druhá pak taktická a herní stránka mladého mužstva. Dá se s tím momentálně něco dělat?

V podmínkách, které máme, nás po této stránce čeká těžká řehole. K dispozici nemáme vlastní velkou umělku. Dvakrát týdně budeme na malé a k tomu jednou na velké v pražských Kyjích, kde se budeme věnovat nácviku herních situací. Hrát tam budeme i dohrávaná mistrovská utkání.

Připravíte se tím o výhodu domácího prostředí…

Beru to jako realitu. Hlavní je, aby se vůbec hrálo. S tím, že nebudeme hrát doma, se nedá nic dělat. Velká umělka u nás není.

Nebyla přece jen možnost zajištění umělky blíž?

Jednou z variant samozřejmě byly Neratovice. Ale mají spoustu mládežnických týmů, áčko navíc svoje dohrávky. V Kyjích znám šéfa klubu, který nám vyhověl a vyšel vstříc termínově. Navíc i půlka kluků je z Prahy, takže i pro ně to bude zpestření, že dvakrát týdně nebudou muset dojíždět do Libiše.