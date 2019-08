Na svou druhou sezonu u libišského kormidla se s týmem naladil „povinným“ pohárovým postupem přes přeborovou Skalici u České Lípy. Při otázce na blížící se podzimní mistrovskou premiéru ale ex-ligový kouč záhy stočí řeč k samotné účasti ve skupině, která Libiš v minulosti dosud míjela.

„Že hrajeme skupinu C, je pro mě nepochopitelné,“ říká na rovinu Luboš Urban, podle kterého by dávalo smysl, kdyby si jeho tým vyměnil pozici s Českým Brodem. „Za některými soupeři pojedeme dvě a půl hodiny. Brod by to měl při cestě. Sousední Neratovice zůstaly v béčku, nás přehodili. Nevím, co si o tom myslet,“ kroutí hlavou trenér, kterému se tak opakuje scénář z předešlého působiště ve Zbuzanech.

Podzimní program Libiše

1. kolo – 10. 8.: doma Letohrad

2. kolo – 18. 8.: venku Čáslav

3. kolo – 24. 8.: doma Velké Hamry

4. kolo – 1. 9.: venku Hlinsko

5. kolo – 7. 9.: doma Kolín

6. kolo – 14. 9.: doma Benátky

7. kolo – 22. 9.: venku Dvůr Králové

8. kolo – 28. 9.: doma Ostrá

9. kolo – 5. 10.: venku Náchod

10. kolo – 12. 10.: doma Poříčany

11. kolo – 19. 10.: venku Vysoké Mýto

12. kolo – 26. 10.: doma Kutná Hora

13. kolo – 3. 11.: venku Nymburk

14. kolo – 9. 11.: doma Horky

15. kolo – 16. 11.: venku Trutnov

„Některé mančafty, které jsou blíže východním Čechám, si to tak nejspíš prosadily. Nelíbí se mi to. Nic s tím neuděláme, ale my si poradíme,“ hodlá se s pravidelnou poutí po hradecké dálnici poprat už jen na trávníku.

Doplnění mužstva o čtveřici nadějných fotbalistů okolo dvaceti let navíc naplňuje vedení optimismem. V porovnání se závěrem minulé sezony by kádr měl být dostatečně široký.

„Až na Kaisera, který nedostával tolik příležitostí a vrátil se do Brandýsa, mužstvo zůstalo pohromadě. Potřebovali jsme ale doplnit. Na jaře jsme dohrávali se spoustou zraněných, na zápasy nás jezdilo třináct čtrnáct,“ obhajuje Urban letní nákupy.

„Získali jsme další mladé kluky, kteří mají budoucnost před sebou. Na tréninku pracují dobře. Teď to potřebujeme převést do zápasu,“ dodává na adresu Přibyla (na jaře Hořovicko), Hamady (Brandýs), Beneše (Český Brod) a momentálně zraněného Kubíka (Třeboradice).

První dva by měli při absencích dlouhodobě zraněných Stejskala s Vetešníkem zvýšit konkurenci v útočných řadách. Navíc se uzdravil s kolenem laborující Dušek. „Je z čeho vybírat, což je jenom dobře,“ pochvaluje si Urban před ostrým domácím soubojem s Letohradem. Ten bude mimochodem vůbec nejvzdálenější soupeřem, k utkání pojede 175 kilometrů.