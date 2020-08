Nekompletní tým se třetiligovému soupeři postavil kvůli četným absencím, které umocnilo ještě zranění obránce Beneše, pouze s dvanácti hráči do pole. Přesto byl nový kormidelník Sokola zejména s bezbrankovým prvním poločasem spokojený.

„Dokud měli kluci síly, hráli proti silnému soupeři po taktické a týmové stránce velmi dobře,“ chválil pasáž zápasu do doby, než se hosté přece jen gólově prosadili, jmenovitě Madjid, Studnička a Zeman. „Ve druhém poločase už se bohužel projevila kvalita Zbuzan i to, že jsme neměli tolik variant na střídání. Ubývaly nejen síly směrem dopředu, ale množily se také chyby v defenzívě. Posledních dvacet minut už byla převaha Zbuzan jasná,“ popsal Jíra.

Celkově ale zápas hodnotil pozitivně. „Soupeř byl samozřejmě lepší a vyhrál zaslouženě. I pro nás to ale splnilo, co mělo. Mrzí snad jen to, že jsme neměli k dispozici více hráčů. Někteří byli zranění, jiní pryč,“ zmínil a naťukl prioritu nejbližších dnů.

Konkrétních obrysů by se totiž mělo dočkat doplnění mužstva, které kromě trenéra opustili po nedohrané sezoně i čtyři hráči základní sestavy. Už na konci týdne čeká kohouty první soutěžní zápas po dlouhé době, v rámci úvodního kola Mol cupu se představí proti rovněž třetiligovému Vltavínu, o týden později pak načne i podzimní maraton v divizi.

„V přípravě to bylo o testování a vzájemnému poznávání se, včetně rozestavění a systému hry. Musíme dotáhnout některé hráče do konce. Jednání ještě probíhají. Doufám, že v týdnu už bude o složení kádru více jasno,“ poznamenal s tím, že na jména eventuálních posil je v tuto chvíli (pondělí dopoledne) ještě brzy.

Jak už napověděl středeční duel se Slaným a autor vyrovnání na konečných 2:2, jednou ze staronových tváří by se mohl stát Marek Malák. „Jestli to dopadne, měl by se vrátit. Určitě je to hráč, kterého bych do kádru chtěl,“ řekl trenér Libiše na adresu šestadvacetiletého záložníka, který po krátkém uvolnění do Rakouska odehrálo loňský podzim za Liběchov ve třetí třídě.