Fotbalisté Libiše v divizi neubírají. Ke dvěma předešlým výhrám přidali na cestě ze dna tabulky hned třetí. Ve Štětí si pro ní došli stejně jako před dvěma týdny až v úplně poslední chvíli. Jedinou branku utkání vstřelil Vetešník.

Divize B, 19. kolo: Sokol Libiš - Hvězda Cheb (3:1), 25. 3. 2023 | Foto: Antonín Čvančara

„Zlaté tři body. Byl bych spokojený i s remízou. S těch tří zápasů, co jsem v Libiši, byl tento nejtěžší,“ řekl po utkání trenér Libiše Luboš Urban.

Jediný gól utkání přinesla až závěrečná minuta druhého poločasu, kdy se hosté dostali k rohovému kopu. „Křičel jsem na kluky, aby si ho rozehráli pro sebe. Udělal se z toho další. Mezitím změnili myšlenku, Vetešník odběhl do vápna, kde zůstal osamocený a po centru Menčla čistě předskočil gólmana,“ popsal kouč zrod další velké radosti.

Jeho týmu se povedlo rozhodnout na poslední chvíli ve svůj prospěch druhý venkovní zápas v řadě. „Ukázalo se, že se hraje až do konce. Nám se vyplatilo, že jsme byli aktivní, došli jsme si pro roh a soupeř udělal obrovskou chybu, když nechal osamoceného našeho hráče.“

Video, foto: Střelecké trápení Neratovic neukončila ani penalta

Ze Štětí, které vedl jako kapitán mělnický futsalista Jiří Vokoun, by hosté brali i remízu, ke které už zápas spěl. „Soupeř byl dobře připravený. Prvních patnáct minu jsme špatně balon a byli pod tlakem. Domácí kopali řadu rohů a standardních situací. Nepustili jsme je ale do žádné stoprocentní šance,“ vrátil se Luboš Urban do úvodu, který s týmem přečkal bez úhony.

„Pak se hra srovnala. Začali jsme chodit do jejich obrany, bohužel špatnou finální přihrávkou jsme to nevyřešili. Druhá půle byla vyrovnanější. První velkou šanci jsme, myslím, měli my, ale neproměnili,“ dodal k utkání.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Nyní už se v Libiši těší na páteční po všech stránkách sváteční utkání, ke kterému přijedou sousední Neratovice. „Konečně jsme se vyhrabali ze spodku, ale není vyhráno. Do konce zbývá deset kol. V pátek nás čeká derby, na které se těšíme. Jdeme do něj v dobré pohodě. Favoritem jsou určitě Neratovice, ale kůži neprodáme zadarmo a budeme bojovat.“

Štětí - Libiš 0:1 (0:0)

Branka: 93. Vetešník. Rozhodčí: Maiello. ŽK: 3:2. Diváci: 180.