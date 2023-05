Český Brod zůstává neoblíbeným soupeřem fotbalistů Neratovic. V posledních čtyřech sezonách, kdy se s ním znovu pravidelně střetávají v divizní skupině B, jej z šesti pokusů ani jednou neporazili. Sobotní utkání na Kolínsku rozhodla osmiminutovka, v níž hosté třikrát inkasovali. Střídající Šobr pak v závěru porážku už jen zmírnil.

Neratovický Martin Šobr porážku od Českého Brodu svým gólem pouze zmírnil. | Foto: Jan Sláma

„Brod nás dneska přehrál, na svém hřišti byli lepší a zasloužili si vyhrát,“ uznal porážku trenér Neratovic Pavel Janeček.

K repríze podzimního bezbrankového výsledku spěl zápas ještě po více než hodině hry. Než jeho kormidlem otočil přímý volný kop zahrávaný od domácí střídačky. Brankář hostů Malina si při výběhu na nákop Minárčina na zadní tyč na míč sáhl, v cestě do sítě mu ale nezabránil. „Nešťastný gól, ale předtím nás Malina v prvním poločase držel,“ vrátil se kouč Janeček ke stěžejnímu momentu.

Prakticky vzápětí po rozehrávce za obranou propadl míč k Aleši Moravcovi a Malina byl proti sólu tentokrát zcela bezmocný. Třetí hřebík zatloukl na konci série rohových kopů z malého vápna hlavičkující Kadlec.

O jedinou radost hostů se necelých deset minut před koncem postaral v poločase střídající Šobr, který na hrotu z první přetavil přízemní přihrávku z levého křídla. Víc toho hosté i přes minimálně jeden slibný brejk nezvládli.

Podle kouče hostí si jeho tým tentokrát vyhrát nezasloužil. „Nevstoupili jsme do zápasu dobře. Domácí chtěli víc. Hráli jednoduše. Byli živější i nebezpečnější. My když jsme se dostali do vyložené šance, tak jsme koncovku řešili špatně,“ nacházel Pavel Janeček rozdíly mezi oběma týmy.

Už v poločase v reakci na předvedený výkon sáhl dvakrát do sestavy, která ve stejném složení před týdnem přehrála Meteor. Kýžený efekt to ale nakonec nepřineslo. „Nezachytili jsme prvních dvacet minut a táhlo se to s námi celý poločas, proto jsme s tím chtěli něco udělat. Když už jsme se ve druhém poločase nadechovali a vypadalo to, že zápas skončí nula-nula, dostali jsme gól nešťastným centrem z pětatřiceti metrů. To zápas hodně ovlivnilo,“ zakončil své hoodnocení Pavel Janeček.

Český Brod – Neratovice 3:1 (0:0)

Branky: 64. Minárčin, 65. A. Moravec, 72. Kadlec – 83. Šobr. Rozhodčí: Šimek. Bez karet. Diváci: 120.