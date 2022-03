„I když šlo stále ještě jen o přátelské utkání, mělo to mnohdy náboj mistrovského, což mě trochu překvapilo. Ale zvládli jsme to, za což jsme rádi. Vítězství už jsme potřebovali jako sůl. Kluci už jsou teď myšlenkami určitě v prvním utkání v Letohradu,“ shrnul závěrečný zápas nanečisto kormidelník Libiše Miroslav Kratochvíl.

Že se zápas nakonec kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám přesouval ze Záryb na umělou trávu, dokonce kvitoval. „Z devadesáti procentech budeme hrát na umělce také v Letohradě, takže to přišlo vhod,“ zmínil.

Co naopak vhod nepřišlo a trochu to i charakterizovalo libišské trable letošní zimy, to bylo vyřazení dalšího z hráčů na delší dobu. Pro Petra Helíka přicházejícího na jaro z Dukly Praha skončil zápas zraněním ruky po nešťastném dopadu na hrací plochu. „Po hlavičkovém souboji dopadl nekontrolovaně na ruku. Utrpěl zlomeninu obou kostí v předloktí a musel podstoupit operaci,“ přiblížil trenér Libiše.

Bývalý mládežník Neratovic se tak zařadil na početnou marodku, s níž se v Libiši potýkají prakticky od prvního lednového zápasu, tehdy utrpěl zlomeninu kotníku brankář Brožek. „Kvůli různým zraněním a nemocem nám chybělo ještě asi osm lidí. Na to, že budeme kompletní, se nemůžeme spolehnout ani na první kolo. Musíme i dál improvizovat,“ potvrdil kouč sedmého týmu podzimní tabulky.

V Brandýse se ovšem mohl přesvědčit, že uhrát příznivý výsledek lze i tak. „Zápas byl zprvu vyrovnanější, domácí byli možná aktivnější, my jsme dobře bránili. Ačkoli měl i soupeř nějaké šance, při kterých nás podržel Patrik Velek, zaslouženě jsme vedli a potom už hru nějakým způsobem kontrolovali,“ popisoval Kratochvíl, kterého potěšily tři góly Jakuba Moravce. „I jemu to určitě pomůže. Začínal jako podhrotový hráč, pak se přemístil na hrot a začalo mu to tam padat,“ dodal Kratochvíl.

Tak hlavně, aby to vydrželo…