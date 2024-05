/PŘIDÁN SESTŘIH Z UTKÁNÍ/ Podruhé za sebou hráli divizní fotbalisté Neratovic 1:1. Bod z domácího duelu s Českým Brodem byl jednoznačnou ztrátou. Oslabení hosté jej vydřeli po vlastním gólu Šimkovského dvě minuty před koncem. Do správné sítě už v prvním poločase zamířil Andrej Weickert.

Sestřih utkání mezi FK Neratovice-Byškovice a SK Český Brod (1:1) | Video: FK N-B

„Je to remíza, která bolí. Měli jsme zápas zvládnout a vyhrát, ať už jedna-nula, nebo přidat další gól ve druhém poločase,“ hodnotil duel záložník Neratovice Tadeáš Freisler.

První změna skóre přišla ve 22. minutě. Domácí zatlačili na rozehrávku soupeře, Andrej Weickert se po rychlém kontru ocitl až před Přibylem a na zadní tyč nekompromisně skóroval.

Do konce poločasu byli neratovičtí fotbalisté lepší, hosté dopředu nebyli vůbec nebezpeční, ovšem ani domácí se do nějaké šance nedostali. Aktivnější byli hostitelé také po většinu druhého poločasu. Že přes urputnou obranu dokázali žádnou z akcí dotáhnout až do finále, litovali v 88. minutě. Moravec pronikl z pravé strany k vápnu, dal prudký centr na malé vápno a Šimkovský si srazil balon do vlastní sítě.

Neratovice se v posledních minutách zápasu a v nastavení snažily strhnout vítězství na svou stranu, ale hosté si už bod zvenku pohlídali.

„Nechci hanit výkon soupeře, ale když ani jednou nevystřelí na bránu a skončí to jedna-jedna, tak to mrzí. Je to škoda. Je třeba se odpíchnout a příští týden se vrátit na vítěznou vlnu,“ dodal zklamaně Tadeáš Freisler, který závěrečnou půlhodinu sledoval po vystřídání z lavičky.

„Utkání nepobralo mnoho fotbalové krásy, málo šancí, spousta nepřesností na obou stranách o to více bojovnosti a tvrdosti,“ uvedl po zápase vedoucí českobrodského týmu Jan Křen.

„Trápí nás velká marodka hráčů ze základní sestavy. Pro Minarčina sezona skončila, dále chyběli Václavík, Lohoyda a Plucha. Musel jsem povolat i dorostence. Oproti posledním dvěma zápasům doma, kdy jsme byli lepší a měli jsme velkou smůlu, a jen jsme remizovali, tak tentokrát se k nám naopak přiklonilo štěstí v závěru zápasu a bod z Neratovic je zlatý," ulevil si trenér Českého Brodu Zdeněk Šmejkal.

Neratovice/Byškovice – Český Brod 1:1 (1:0)

Branky: 22. A. Weickert – 88. vlastní Šimkovský. Rozhodčí: Kubec. ŽK: 2:1. Diváci: 150.