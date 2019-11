Tomáš Staněk strávil na neratovické střídačce kompletní tři sezony. V nich s týmem pokaždé atakoval padesátibodovou hranici. V polovině čtvrté chybí k zopakování této mety bezmála třicítka bodů. K podzimu, který nenaplnil představy vedení klubu, přispěla i závěrečná hubená výhra nad nováčkem z České Lípy.

„V tabulce jsme mohli být úplně v jiném postavení, kdybychom proměnili aspoň polovinu šancí, které jsme si vytvořili,“ popsal Václav Vorasický neduh, který se neratovickými zápasy vlekl jako červená nit.

Právě zkušený krajní obránce za své kolegy z ofenzívy tentokrát tahal kaštany z ohně. Brzy po návratu z kabin zavelel k vymazání gólu inkasovaného do šatny z hlavy kanonýra Kaňkovského. Než po uklizení další standardní situace obrat dokonal, stihl Hrdý proměnit penaltu (po sražení Maláka), Duch po faulu na svou osobu druhou zahodit a hosté dotlačit do brány vyrovnání.

Stejný kousek se Lípě podařil i v době, kdy už hostitelům zbývalo jen minimum času na odpověď. Domácí si o trpký scénář řekli neproměněním nejméně tří šancí na pojistku. Yaroshenko ani čerstvý Moravec ale tváří v tvář brankáři vůbec netrefovali zařízení.

„Když z beka dáte dva góly a ani to nestačí na výhru, tak to kazí radost ze vstřelených gólů. Bohužel pro nás, to takhle bylo celý podzim. Na jaře nás čeká impulz v podobě nového trenéra a je potřeba na tomhle zapracovat. Rozhodně nepatříme do spodních pater tabulky,“ popsal Vorasický své právem rozpačité dojmy.

„Trenérovi Staňkovi touto cestou děkujeme za práci odvedenou pro naše barvy,“ uvedlo vedení neratovického klubu na svém webu, Mělnickému deníku přislíbilo poskytnout vyjádření k trenérské změně v nejbližších dnech.

Neratovice – Česká Lípa 4:3 np (0:1)

Branky: 47. a 79. Vorasický, 51. Hrdý z pen. - 43. Kaňkovský, 71. Vébr, 90. Valta. Rozhodčí: Fišer. ŽK: 1:3. Diváci: 120. Neratovice: Kundrát – Vorasický, Hrdý, Chlumecký, Rejman – Yaroshenko, Bucha, Duch (72. Gombáš), Barták (84. Novák) – Kozák, Malák (81. Moravec).