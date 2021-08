Oba celky myslí na postup do třetí ligy a v zádech měly dvě úvodní vítězství. Po vzájemném souboji se vyšvihli do čela tabulky Severočeši. První bodovou ztrátu totiž zaknihoval i Brandýs (porážka 0:2 v Dobříši).

V té neratovické měl prsty především benjamínek domácí sestavy. První úder Novický zasadil krátce polovině úvodního dějství. V šestnáctce si výborně našel přizvednutý centr a z otočky zavěsil.

Svou pohotovost pak znovu prokázal zkraje druhé části, to se na hranici šestnáctky zmocnil míče odraženého po rohovém kopu a po možná i nechtěné narážečce se spoluhráčem rozvlnil síť podruhé. Potřetí hlasitý kotlík domácích příznivců slavil v 71. minutě. Dědek s námahou vyrazil střelu kapitána Pátka a Kopta i z ostrého úhlu pečetil výhru svého celku.

„Dneska se ukázala kvalita týmu, který jede na postup, oproti nekvalitě týmu, který si to jen myslí," glosoval zápas trenér modrožlutých Jiří Brunclík. Ve hře svého týmu podle svých slov postrádal především atributy jako odvaha či nasazení.

„Bez toho můžeme dělat, co chceme, a pořád budeme o třetí lize jen snít a nikdy se nám nesplní. Pro mě obrovské zklamání. Jsme v začarovaném kruhu a nechci tady teď hledat důvody, proč to nejde. Jsem hodně vytočený," nebylo mu příliš do řeči.

To v domácím táboře panovala zasloužená pohoda. „Zápas se dohrával ve velkém vedru ve slabším tempu, ovšem ve velké technické kvalitě, kterou předváděly oba celky. Diváci mohli sledovat snahu o oboustranně kombinační fotbal. V 71. minutě potvrdil už jasnou mosteckou převahu třetí brankou Jan Kopta,“ popsal sportovní ředitel FK Baník Most -Souš Jan Skýpala.

Most/Souš – Neratovice 3:0 (1:0)

Branky: 24. a 51. Novický, 71. Kopta. Rozhodčí: Melničuk. ŽK: 1:2. Diváci: 250.

Neratovice: Dědek – Kalabis, Dosoudil, Klobása, Bucha (46. Rejman), Dohnalík (65. Malák), Duch, Buriánek (89. Havel), Helík, Vorasický (48. Ciolek), Radosta.