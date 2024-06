Kromě vedení klubu se slávy zúčastnil starosta dvojměstí a také zástupce Národní sportovní agentury. Všechny tyto subjekty se spolupodílely na financování rekonstrukce, která spolykala 6,6 milionu korun.

„Jsem rád, že po šedesáti letech máme takové krásné hřiště. Věřím, že nám bude nosit sportovní radost,“ uvedl přímo na ploše předseda klubu Jiří Weigl.

Starosta Brandýsa Petr Soukup kromě děkování a přání sportovních úspěchů v uvolněné atmosféře popíchl kapitána Davida Folwarczného: „Padl tady v týdnu slib, že dá dneska branku. Takže ho všichni sledujte a když nebude jezdit, tak pískat,“ vyzval s úsměvem.

Kapitán se v následných devadesáti minutách do střeleckých statistik nezapsal. Vadit to ale domácím nemuselo. Vítězný obrat utkání zařídili jiní. Úplně první trefa na nové trávě sice patřila hostujícímu Jakubu Duškovi, za domácí ale záhy srovnal Martin Doležal a ještě před přestávkou přidal vítěznou branku Martin Bodnár:

Martin Bodnár střílí ještě před poločasem vítězný gól Brandýsa v utkání s Ostrovem | Video: Luboš Kurzweil

Ve druhém poločase už se skóre nezměnilo. Hosté do něj navíc nastupovali pouze v deseti, jejich kapitán Vojtěch Machek v závěru poločasu doplatil na přílišné řečnění směrem k rozhodčímu zápasu:

Hostující Vojtěch Machek si v závěru poločasu "vyřečnil" žlutou kartu. Že byla v jeho případě už druhá, si rozhodčí uvědomil se zpožděním. | Video: Luboš Kurzweil

„Jsem rád, že jsme po devíti kolech konečně vyhráli, i když zápas pro nás nezačal dobře. Naštěstí jsme brzy srovnali a rozhodli krásnou akcí po ose Fabian - Gebert a střílející Bodnár. Druhý poločas už z naší strany dobrý nebyl, naštěstí jsme to dovedli do vítězného konce," hodnotil zápas trenér domácích Michal Voljanskij.

Co říká na zrenovovaný domácí stánek? „Je to pěkný začátek něčeho nového. Hřiště je krásné a stálo to hodně úsilí. Chtěl bych poděkovat klukům, co se o to zasloužili. Nikdo si neumí ani představit, co za tím je dřiny, ale výsledek je parádní. Doufám, že bude dlouho sloužit a bude se na něm dařit domácím hráčům."