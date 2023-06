Štětí to bylo pro mnohé hlavně Jiří Vokoun. Od nové sezony už to ale platit nebude. Přichází stěhování proti proudu Labe - do Neratovic, kterým střelec s pravidelným dvouciferným příspěvkem gólů citelně scházel.

„Rozhodování to určitě nebylo jednoduché. Přece jen jsem tam strávil hodně let a zažil mnoho věcí,“ přiznal rychlostně i technicky vybavený hráč, kterému v hlavě utkví především výborná parta. S ní zažil postup z krajského přeboru do divize, v ní pak tvrdé boje o udržení.

Sám navzdory tomu v posledních sezonách pravidelně patřil mezi nejproduktivnější hráče celé soutěže. Nabídkám na odchod až dosud úspěšně odolával. Oslovila ho až ta poslední z Neratovic… „Líbily se mi ambice Neratovic a zájem o mě. Hrát o postup je pro mě motivace a zase krok výš v mé kariéře,“ popsal, co jej dovedlo k závěru, že zvolí změnu.

Zatímco v Neratovicích si mnou ruce, že to s angažováním „hotového“ hráče v ideálním fotbalovém věku konečně klaplo, ve Štětí nad ztrátou jednoho z tahounů jásat nemohou. „Ve Štětí nebyli rádi, ale přejou mi to. Toho si vážím. Samozřejmě, že se najdou i někteří, co říkají i špatné věci, ale takový je život,“ přiblížil Jiří Vokoun. Sám prý bude vzpomínat jedině v dobrém. „Nejvíc na tu partu, co jsme měli, a zážitky, které se nedají popsat veřejně. A samozřejmě je to i plno zápasů, bylo to skvělé,“ vzkázal.

Ve žlutomodrých barvách top klubu z Mělnicka počítá s obdobnou rolí. Starat by se měl hlavně o útočnou fázi. „Dát nějaký gól a připravovat šance,“ uvědomuje si očekávání. Neratovice dosud vnímal jako největší derby. „Myslím, že jsme odehráli odlišná utkání na podzim a na jaře. Vždy jsme si to vrátili i s úroky,“ připomněl divoké vzájemné výsledky i ze skončené sezony (ve Štětí 4:0, v Neratovicích 4:1).

Jiří Vokoun to není jen fotbal, ale i kápo futsalového Olympiku Mělník a reprezentant. Přestup by na jeho „obojživelnosti“ neměl nic měnit. „S tím jsem do toho šel. Je to u mě komplikovanější, jelikož sem tam odjedu na repre akci a bohužel chybím na některá utkání. Jsem rád, že i vedení Neratovic mi dává tuto možnost a já doufám, že se jim odvděčím dobrými výkony vždy, když budu na hřišti,“ předestřel.

Právě z futsalu zná už delší dobu neratovické hráče Gombáše a Kalabise. Společně se nyní pokusí o naplnění dlouhodobého cíle klubu. Snadné to ale v konkurenci ze Zbuzan mocně zbrojícího Kladna pro naposledy šestý tým tabulky rozhodně nebude… „Jdu do Neratovic s ambicemi postoupit o soutěž výš, což by bylo super. Doufejme že to klapne,“ potvrzuje svůj tradiční optimismus…