„Aktuální situace stadionu je žalostná. Stavba má svou slávu dlouhé roky za sebou a díky svému stáří vykazuje mnoho vad na kráse,“ říká předseda FK Neratovice/ Byškovice Vladimír Kaňka. Rekonstrukci, kterou považuje za nevyhnutelnou a každým rokem více akutní, zařadil mezi hlavní priority.

„Stavba je vybudovaná na navážce a postupem času se převážná část tribuny sesouvá směrem ke hřišti. Špatný odvod vody z velké plochy vede k zatékání do nosných konstrukcí,“ zdůvodňuje, proč se začal zabývat myšlenkou vybudování kompletně nového zázemí.

„Po celkovém rozboru nám vzešla jediná varianta, a to stavba nového komplexu. Rekonstrukce by byla tak nákladná a rozsáhlá, že by znamenala stavbu nové budovy na nestabilním podloží. Proto jsem se rozhodl vrhnout do návrhu víceúčelové stavby, která by splňovala ty nejvyšší parametry.“

Kromě fotbalistů se původní návrh modernizace snaží podle Vladimíra Kaňka splnit také potřeby atletického oddílu. Členská základna obou spolků čítá na pět stovek aktivních sportovců. Nový stadion by měl mít potřebný počet šaten pro všechny týmy, trenéry či funkcionáře. Počítá s nově vybudovanou tělocvičnou, která by celoročně sloužila nejen atletům a fotbalistům, ale případně i školám a školkám.

Pro fotbal je cílem vybudovat multifunkční stadion splňující kritéria UEFA 2 pro pořádání mezinárodních utkání například mládežnických reprezentací.

„Tato třída určuje počet a velikost šaten, technické zázemí, počet WC, míst pro fanoušky, novináře, parkovacích míst,“ objasňuje Kaňka. Své místo by našlo i potřebné a dnes chybějící wellness pro rehabilitaci sportovců a posilovnu.

„Stadion je navržený tak, aby co nejlépe zapadal do současného konceptu. Zohledňuje kombinaci sportovních ploch, parkovacích ploch a také zeleně,“ odkazuje předseda FK na už zhotovenou vizualizaci projektu.

Co zbývá do realizace, která by přinesla sportovcům podmínky mezinárodního měřítka? „V současné době se moje snaha soustředí na sehnání financí na projekt pro územní a stavební povolení, včetně vyřízení stavebního povolení. Zároveň bude už nezbytné řešit všechny možnosti dotací či financování tak nákladné stavby,“ má jasno Kaňka, který už dříve vyčíslil náklady na přestavbu na zhruba 80 milionů korun. Nový stadion bere za osobní výzvu. Zda si neukousl přece jen velké sousto, ukáže budoucnost…