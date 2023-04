Dvoubodový obrat Neratovic

28. září 2016: Libiš – Neratovice 1:2 np

První vzájemný duel v sezoně oba velcí rivalové odehráli až na druhý pokus na státní svátek. V původním termínu o jedenáct dní dříve nepustilo sousedy v divizní tabulce do hry podmáčené hřiště. Tři stovky diváků samotný zápas úplně nenadchl. Na hře týmů trenérů Pálky i Staňka byly ještě patrné četné předsezonní změny, a to hlavně na domácí straně po sérii volných přestupů. Po hodině hry se dostali do vedení do té doby méně nebezpeční domácí, za hosty srovnával po necelých deset minutách na hřišti střídající Moravec.

Branky: 60. Mach – 79. Moravec, rozhodující PK Kozák. Rozhodčí: Kouba. ŽK: 2:2. Diváci: 300.

Libiš: Gabriel – Prieložný, Hromas, Kalaš, Kolísek, Pořízek, Kubec (92. Fajt), Zuskin, Ptáček, Škoda (24. Mach), Křtěn (80. Šobr).

Neratovice: Dědek – Chlumecký, Pajkrt, Jína (65. Šulc), Ďurinda, Gabčo (69. Zelenka), Vorasický, Rejman (70. Moravec, 88. Tláskal), Kozák, Radosta, Palanský (81. Kraus).