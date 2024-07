„Vedení klubu udělalo maximum, aby přišly posily, protože touží po postupu. Proto nebudu alibisticky říkat, že chceme skončit do třetího místa, ale půjdeme tvrdě za postupem. Vím, že to bude strašně těžké, ale vedení dělá skutečně maximum, chce i další posily a po třinácti čtrnácti letech se vrátit do ČFL, kam určitě patří zázemím i historicky,“ řekl Pavel Janeček v rozhovoru Valerii Herianové, což je vlastně také posila z Velvar. Na jaře tam pomáhala s medializací klubu a stejné zkušenosti udělala předtím také v Ústí nad Labem.

Co říci k posilám? Nejznámější je asi Ladislav Vopat, neuvěřitelný střelec, který jen shodou náhod nehraje nejvyšší soutěž. Tenhle borec ještě nedávno nasázel za poločas dva góly do sítě tehdy Ligu mistrů hrající Slavie Praha. Vopat se loni v závěru podzimu ale vážně zranil, je po operaci a musí tedy začít volněji.

Další už hotovou posilou je stoper Libor Drozda. Odchovanec Kolešovic z Rakovnicka hrál od mala ve Slavii a dotáhl to s ní až do B týmu mužů. Skvělý do kabiny i na hřiště, kde zvládá stoperskou pozici jak nohama, tak výbornými hlavičkami. Libor hrál loni na podzim jen A třídu za ambiciózní Psáry, ale pak se na jaro vrátil do Velvar a zase byl hned stálým členem základní sestavy.

Střední záložník Lukáš Trávníček prošel v dětství největšími kluby Slavií, Spartou i Duklou, kopal už také v Německu a za Lokomotivu Vltavín. Na to, že mu je teprve 24 let, toho stihl docela dost, každopádně fotbalově je výborný, se skvělým pohybem, pro Neratovice stoprocentně obrovská posila.

Navíc by to nemuselo být vše, protože Pavel Janeček, jenž všechny zmíněné borce perfektně zná ze svého působení ve Velvarech, počítá ještě se třemi dalšími posilami. Podle informací Deníku by z Velvar měl dorazit i defenzivní specialista Dominik Šustr, který začínal kdysi v jihomoravském kraji, ale od šesti let hrál za Liberec a poslední roky strávil ve Velvarech. Hodně si ho chválili nejen tam, ale třeba i při angažmá v Hostouni. Dominik je pevným štítem zálohy, těžko se přes něj přechází.

Spekuluje se také o Jakubu Cháberovi, který hrál ve Velvarech nejdéle ze všech, pět roků. Využitelný je zejména na kraji zálohy.

Všichni borci jsou mladí, ale přitom už zkušení, vše v rozmezí 23 až 27 roků. I to dává vedení v jeho plánech na postup do ruky silnou kartu.

První přípravný zápas odehrají Neratovice-Byškovice už tuto sobotu dopoledne (10:30) doma s Turnovem, a díky změnám na soupisce bude zápas lákavý i pro fanoušky, které neratovický fotbal baví a kterému mačkají palce.