Původně avizované minutové nastavení už minulo. Hosté se ale ještě dostali k zahrávání rohového kopu. Do šestnáctky se vydal i jejich brankář Hartych. Domácí sice centrovaný míč odvrátili, ovšem pouze k Šimáčkovi, který z dvaceti metrů zamířil levačkou přesně.

„Bylo to o štěstí,“ souhlasil po utkání kapitán hostů Miroslav Hošťálek, jehož tým zatím jiný než remízový výsledek v sezoně nepoznal. „Nechytatelná rána jakou hráč trefí možná jednou za život. Balon jsem viděl až na poslední chvíli,“ poznamenal brankář Sokola David Chládek.

Zdroj: Luboš Kurzweil

Jednadvacetiletý gólman zaskakoval jako výpomoc z béčka za zraněné kolegy a na úrovni čtvrté nejvyšší soutěže chytal vůbec poprvé. Se spoluhráči byl dlouho blíž druhé podzimní výhře.

Jako první a v úvodním poločase jediný se prosadil parádní křížnou ranou na zadní tyč Menčl. V libišském podání zdaleka nešlo o ojedinělý střelecký pokus. Sám Menčl napálil ještě předtím břevno, aktivní byl na křídle tradičně i Přibyl.

Předzvěstí hostujícího obratu se stal závěr úvodního poločasu, kdy proti Maškovi s Šulcem vytáhl dva těžké zákroky Chládek a Královi zkazil radost ofsajd. Po návratu z šaten už se Kosmonosy dočkaly za zvýšenou aktivitu odměny. Šulc si našel pas mezi dvěma obránci a v těžké pozici srovnal. Stejný hráč byl také u vedoucího gólu. V šestnáctce se do něj opřel Macháček a Mašek poslal při penaltě Chládka na opačnou stranu.

Nahoru dolů hrané představení pokračovalo. Libiši pomohl s proměněním jedné z šancí střídající Vetešník, který pláchl chybující obraně hostů – 2:2. Další ovšem nedotáhla a mohla i pykat, kdyby z vyložené pozice neminul cíl Maryška. Z protiútoku se ještě Brabec zastřeloval do tyče, následný roh už ale protlačil na místo určení. O vítěznou radost ale nakonec nešlo.

„Bod je málo a bolí to. Když už rozhodčí nastavil v uvozovkách pouze minutu, mysleli jsme si, že to dotáhneme do vítězného konce, což se bohužel nepovedlo. Možná, že jsme už i poněkud polevili s tím, že se už nic nemůže stát,“ neskrýval Chládek zklamání z výsledku. „Jinak velmi náročný zápas. V horkém počasí bylo těžké presovat soupeře celých devadesát minut. Hrálo se nahoru – dolů.“

Větší bodový příděl si od utkání slibovali také hosté. „Řekli jsme si, že tu musíme vyhrát. Ve dvou předešlých zápasech jsme získali jen po bodu, což je málo vzhledem k tomu, jaké máme ambice,“ potvrdil kapitán Kosmonos.

„Do utkání jsme vstoupili dobře, ale hodně jsme ztráceli balony. Libiš na nás docela vlétla, měli tam šikovné rychlé hráče a potrápili nás,“ uznal kvalitu soupeře Košťálek, kterého mrzelo, že s týmem nevytěžil ještě víc z dobrého nástupu do druhé půle. „V kabině jsme si řekli, že tu neprohrajeme a do druhé půle jsme vlétli. Měli jsme ještě další šance, ale nedali. Libiš nás pak potrestala gólem ze standardky, s čímž se potýkáme od začátku sezony,“ litoval Hošťálek. Podle jeho mínění se na výkonu nepodepsal náročný středeční pohárový zápas s Duklou (1:3). „Myslím, že fyzicky jsme na tom dobře.“

Libiš – Kosmonosy 3:3 (1:0)

Branky: 17. Menčl, 67. Vetešník, 84. Brabec – 55. Šulc, 58. Mašek z pen., 90+2. Šimáček. Rozhodčí: Eibl. ŽK: 3:2. Diváci: 125.

Libiš: Chládek – Macháček, Šmíd (67. Tylšar), Terentiev, Přibyl, Brabec (84. Hein), Lohoyda (46. Khornauli), Šoupa, Ratner, Stareček, Menčl (46. Vetešník).

Kosmonosy: Hartych – Hošťálek, Smetana, Hrdlička (63. Fišer), Šimáček, Mašek, Kozma (29. Motyčka), Marek, Podzimek (74. Zeman), Král (74. Maryška), Šulc.