Zcela novým členem kádru čtvrtého týmu divize B je Tadeáš Freisler. Jednadvacetiletý hráč na kraj obrany či zálohy je odchovancem Bohemky. Poslední dvě a půl sezony ale strávil v třetiligovém Loko Vltavín, byť na podzim zasáhl pouze do čtyřech zápasů.

„Narodil jsem se v Ostravě, ale od svých tří let žiju v Praze. Studuji vysokou školu ekonomickou – národohospodářská fakulta,“ představil se a zmínil i svou fotbalovou kariéru: „Začínal jsem v Bohemce, když mi bylo nějakých pět let. V béčku mi později nepřišlo, že by mělo smysl se dál tlačit s hráči áčka, co tam chodí, tak jsem šel do Loko Vltavín.“

Do ne zcela neznámého prostředí přichází devatenáctiletý Patrik Šamša. Odchovanec nedalekých Čelákovic v Neratovicích na podzim 2020 a v následné sezoně 21/22 uzavíral své dorostenecké roky. V první polovině aktuálního ročníku pak okusil první dospělé angažmá v divizním Brandýse (skupina C). Rovněž on je studentem vysoké školy ekonomické. A také jeho místo na hřišti je především u postranní čáry, ať už v obraně či záloze.

Představovačka neminula ani Nikolase Dobiáše. Útočník původem z Kralup přestoupil do Neratovic už v létě a na podzim stihl dva góly. „Vystudovanou školu ještě nemám,“ pobavil spoluhráče. „Jsem na učňáku na automechanikovi,“ dodal s úsměvem. Ve fotbale to po začátcích v Kralupech zkoušel také v Dukle, Admiře a Roudnici.

Loni v létě přišli také Lukáš Kühnel a Denys Tokar. První stejně jako Freisler z Vltavínu, druhý z Vyšehradu. Mladoboleslavský rodák Kühnel na podzim odehrál spolu s Kalabisem vůbec největší porci minut. Na soustředění na sebe prozradil, že momentálně mění zaměstnání a zároveň rovněž studuje na vysoké škole v Liberci. Kromě juniorské ligy za Boleslavi si připsal i několik startů ve druhé lize za Pardubice.

Osmadvacetiletý Denys Tokar připomněl, že s fotbalem začínal na Ukrajině. V Česku nastupoval za Úvaly, Chomutov, Jirny, Horky, Brandýs a Vyšehrad. Je ženatý, podniká a rád by vystudoval trenérskou licenci.

Na závěr se na židli postavil i trenér Pavel Janeček. Podrobnosti jeho vystoupení ale zůstaly veřejnosti utajeny. „Kameraman se štábem nebyl z nepochopitelných důvodů ochrankou vpuštěn do místnosti,“ omlouval se v nadsázce autor sestřihu. Soustředění tak kromě tradiční porce fyzické přípravy splnilo i účel stmelení party…