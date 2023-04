Video: Šest bodů v řadě odpoutalo fotbalisty Brandýsa ode dna

Redakce

Aprílové počasí je vyhnalo na umělou trávu. Vůbec jim to ale nevadilo a přítomným divákům ukázali, že to se záchranou divizní soutěže myslí naprosto vážně. Brandýští fotbalisté, po výkonu, který má v posledních zápasech vzestupnou tendenci, porazili nevyzpytatelné Vysoké Mýto 4:2 a prozatím se odpoutali ode dna tabulky skupiny C, kde za sebou nechali Náchod a Dvůr Králové.

FK Brandýs - ilustrační foto | Foto: Deník/Luboš Kurzweil