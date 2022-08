V 55. minutě domácího utkání s Kladnem (0:2) udeřil mimo hru (i dosahu kamery tvcom.cz) do slabin jednoho z protihráčů. Od rozhodčího, který měl zákrok přímo před očima, dostal nekompromisní červenou. Hosté pak v přesilovce vstřelili oba své góly.

Že jde první sezonní porážka po bezbrankové remíze v Březové právě za hráčem se sedmnáctkou na zádech, naznačil ve svém pozápasovém hodnocení i trenér Neratovic.

FOTO: Neratovice srazila Šobrova červená, Kladno pak dvakrát udeřilo

„Hrát proti takhle kvalitnímu soupeři v deseti od nějaké šedesáté minuty, je nesmysl. Hráč si to musí uvědomit. Je to šílenost, co předvedl. Potopil de facto celý tým,“ nenechal Jiří Brunclík bez odezvy nejviditelnější moment porážky. O tu si ale mužstvo v jeho očích koledovalo svým výkonem už v prvním poločase. Jediným, kdo si vysloužil chválu, tak byl brankář Malina.

Na sestřih z utkání a hodnocení z neratovické kabiny, se můžete podívat na videu níže.

Zdroj: Youtube