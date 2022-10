O tom, že žlutomodří odjedou ze Štětí i tentokrát s nepořízenou, rozhodla závěrečná čtvrthodina první části. Z neratovického pohledu hrůzostrašná. Domácí se nejdříve po nenápadné situaci dostali do vedení poté, co Janíček ve snaze o obranný zákrok zasáhl do přízemního centru ze strany a překonal vlastního brankáře.