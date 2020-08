„Dostali jsme šest gólů, to vypovídá za všechno,“ nebylo dvaadvacetileté jedničce Sokola po utkání příliš do řeči.

I když jste si zachytal dosyta, předpokládám, že utkání se vám nebude hodnotit příliš snadno…

Byl to takový zápas brankařák… Lokáda ukázala, co v nich je. Právem jsou v ČFL. I když jsme prohrávali třeba nula-tři, šli do toho neustále naplno a dali nám šest gólů. Bohužel. Přestali jsme pak už bránit.

Nezdálo se, že by se některému z gólů dalo zabránit. Soupeři se většinou dostali až do vaší bezprostřední blízkosti…

Tam právě rozhodla jejich kreativita a způsob zakončení. Snad třikrát si to nadhodili nad mojí nohu, což v naší soutěži není až tolik vidět. Pro nás všechny to byla velká škola.

Z jiného soudku byl snad jen druhý gól, kdy protihráč hlavičkoval po rohu zcela nebráněný, že?

Bráníme kombinovaně, rozeběhl se mezi dva naše stopery a zakončoval úplně sám. To je samozřejmě těžko omluvitelné. Standardky pohlídat je to nejdůležitější. Jít za stavu nula-dva do kabiny už bylo hodně těžké. Hodně nás to poslalo do kolen.

Trenér Jíra po utkání mluvil o správné facce před mistrákem. Vnímáte to stejně?

Určitě. Věděli jsme, že nás čeká hodně těžký zápas, ve kterém budeme hodně běhat bez balonu. Je na nás, jak si to vezeme. Doufám, že se vzchopíme a v prvním mistráku ukážeme, že chceme bojovat.