/FOTOGALERIE/ Čtvrtá výhra v řadě. Fotbalisté Neratovic se v jarní divizi B nadechli k nyní už nejdelší vítězné šňůře v sezoně. Zápas proti Štětí rozhodla ve 12. minutě jeho bývalá opora Jiří Vokoun, pojistku přidal až chvíli před závěrečným hvizdem střídající Patrik Šamša.

Fotbalisté FK Neratovice-Byškovice (ve žlutém) porazili ve 22. kole SK Štětí 2:0, v divizi B vyhráli počtvrté v řadě. | Foto: FK N-B/Lukáš Rebec

„I když to nebyl dobrý výkon, povedlo se nám naštěstí klukům ze Štětí oplatit zápas u nich, takže už se mi nemůžou smát jako na podzim,“ hodnotil výhru střídmě Jiří Vokoun.

Právě on otevřel brzy skóre pro něj speciálního zápasu proti klubu, ve kterém strávil až do loňského přestupu sedm let. Povedlo se mu to obstřelem zdi na bližší tyč z přímého kopu z hodně ostrého úhlu.

„Plánoval jsem, že to nastřelím na první tyč a třeba to tam propadne, nebo to někdo tečne. Zapadlo to tam. Je to spíše o náhodě. Občas to tak zkusím, ale nepamatuji se, že by mi takto vyšlo,“ popsal trefu, která zůstala i vítěznou.

O výkonu ale nemluvil zrovna v superlativech. „Nešlo nám to. Neměli jsme moc šancí. Když to tak řeknu, tak naštěstí jsme z ničeho dali dva góly a vyhráli, což je nejdůležitější,“ oddechl si s tím, že Štětí hrozilo hlavně standardními situacemi. „Všechno to kopali a házeli do vápna, mají vysoké kluky a dobré hlavičkáře, jsou v tom nebezpeční, ale nic pro nás závažného,“ dodal.

Co se každopádně počítá, je aktuálně už čtyři zápasy trvající vítězná šňůra. „Konečně se nám daří. Doufám, že to ještě nějakou dobu vydrží. Bez urážky pro soupeře teď máme ještě slabší los proti týmům ze spodku tabulky,“ doufá Jiří Vokoun v pokračování úspěšného období.

FK Neratovice-Byškovice - SK Štětí 2:0 (1:0)

Branky: 12. Vokoun, 78. Šamša. Rozhodčí: Zita. ŽK: 2:6. Diváci: 222.