„Je potřeba nic nepodcenit a dobře se připravit na těžkou sezonu,“ hlásí šestačtyřicetiletý lodivod, který loni na podzim povýšil z role asistenta. Brandýs už jako jeden z prvních představil první tři posily. Všechny dorazily z konkurenčních Neratovic a figuruje mezi nimi i trenérův syn. O vzájemné derby ovšem oba sousední kluby přijdou, Brandýs byl totiž po roce vrácen do společnosti východočeských celků ve skupině C, z čehož na Spořilově nadšení rozhodně nepanuje.

Michale, co říkáte na to, že jste se po roce vrátili do skupiny C? Je to velká mrzutost?

Bohužel se stalo, co jsem si nepřál. Komplikace je to hlavně v tom, že soupeře neznám, až na Dobrovici a Kosmonosy, a pořádně nevím, co od toho očekávat. Za druhé, jak dobře víme, když Brandýs naposledy hrál tuhle skupinu, tak malém sestoupil.

Obhlížel jste už, jak moc se céčko proměnilo od doby, co tam byl Brandýs naposledy?

Ano, už jsem koukal, co nás čeká, a nebude to nic lehkého.

Určitě bude chybět i derby s Neratovicemi, že?

Na tohle utkání jsem se moc těšil, ale bohužel, nedá se nic dělat.

Na webu jste už představili tři posily – všechny právě z Neratovic, kde jste působil. Jak byste jednotlivé hráče charakterizoval?

Začal bych Václavem Vorasickým, který nám pomůže zkvalitnit obranou činnost, je to vítězný typ, kterých po hřišti moc neběhá. Je to taková přestupová pecka. Nikdo vlastně nečekal, že by vůbec mohl odejít z Neratovic, a stalo se. Když se naskytla možnost, že by chtěl změnit prostředí, tak jsem vůbec neváhal. Vím, co v něm je, a věřím, že nám hodně pomůže. Kubu Gombáše jsem chtěl už v zimě, ale to ještě nedopadlo. Kvalitní mladý hráč, který nám zkvalitní záložní řadu. A nakonec můj syn Michal, vím, co v něm je, je to inteligentní kluk, který ví, že na sobě musí neustále pracovat, aby se uplatnil. Potřebovali jsme zkvalitnit kádr, což se nám podařilo, a věřím, že ještě dva hráče přivedeme.

Jaké to bude znovu působit ve stejném týmu se synem?

Míšu jsem trénoval od jeho začátků na Pšovce Mělník a pak i v mládeži v Neratovicích. Nikdy neměl výhody, spíš to měl těžší než ostatní, ale vždycky vydržel a prosadil se. Takže nemám vůbec obavy, že by se nemohl časem prosadit i v Brandýse.

Jak moc se v létě celkově promění váš kádr?

Jak už jsem uvedl, potřebujeme doplnit a zkvalitnit kádr. Nechci, abychom jeli na zápas a měli jen jednoho hráče na střídání. Takže ke třem hráčům, co přišli, ještě řešíme jednoho stopera a jednoho útočníka.

Budete muset někoho nahrazovat? Kde vás případně v sestavě tlačila bota?

Zatím odcházejí zpátky na Bohemku Martin Doležal a Zikmund Bárta, který by to časově nestíhal se školou. Oběma klukům děkujeme za to, co pro Brandýs udělali a přejeme jim hodně štěstí v jejich další kariéře. Musíme koukat i na to, že máme některé starší hráče, které bude potřeba časem nahradit, takže i na to se s vedením připravujeme.

Po znovuotevření stadionu jste mluvil o tom, že je to začátek něčeho nového. Mění se tím třeba i ambice áčka v tom smyslu, že byste v divizi už nechtěli mít za cíl pouhou záchranu?

Nejdřív chceme stabilizovat kádr, abychom o ten sestup hrát už nemuseli. A já mám jen ty nejvyšší ambice, to znamená hrát do pátého místa, ale jen čas ukáže, jak na tom ve skutečnosti budeme.

Skončená sezona patřila z vašeho pohledu určitě k těm poklidnějším, co se týká záchrany. Jak toto hodnotíte?

Je pravda, že sezona byla z našeho pohledu jednou z lepších. Připisuji to hlavně klukům, ti to odehráli a za to jim děkuji, jak to zvládli. A nesmím zapomenout ani na Jirku Weigla a Iva Urbana, kteří se starají o chod klubu. Zapomenout nesmím na naše fanoušky, kteří nás celou sezonu podporovali, a doufám, že podporovat budou i nadále. Ta parta tady je neskutečná.

Jak velkou nevýhodou byla absence domácího prostředí v podzimních zápasech, které jste odehráli v Tišicích? Asi musíte mít dost i umělky, na které jste pak hráli skoro celé jaro…

Myslím, že to byl velký rozdíl, když jsme hráli v Tišicích, a ne doma na Spořilově. Pak jsme se vrátili domů, i když na umělou trávu, ale do konce podzimu jsme neprohráli. Je lepší hrát doma, než dojíždět na půjčené hřiště. Umělky měli kluci pak opravdu už nad hlavu.

Naplnilo vaše zabydlení se na pozici hlavního trenéra očekávání, s nimiž jste tým přebíral?

Když jsem tým přebral, tak jsem samozřejmě obavy měl, nikdy jsem neměl ambice trénovat takhle vysoko, ale kluci tady jsou neskuteční, strašně mi pomohli a pomáhají dál. Všechno je to o partě, někteří mají školy, práce a rodiny, ale stejně pak přijdou na trénink a hlavně se tam těší. A to je podle mě základ úspěchu.