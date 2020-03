O tom, že neratovická sezona zatím neprobíhá podle představ, svědčí nejen pohled na průběžné pořadí, ale také trenérská výměna, ke které se vedení klubu v závěru podzimu uchýlilo po více než třech sezonách vládnutí Tomáše Staňka.

Zimní přestávka a příprava daly novému kormidelníkovi Jiřímu Brunclíkovi prostor pro přeměnu a restart mužstva. V sobotu od 10:15 hodin začne „období pravdy“. „Čeká patnáct zápasů roku. Tak k tomu musíme přistoupit,“ hlásí nový šéf neratovické kabiny.

Hned na úvod o šest bodů

Žádné rozkoukávání, pro Libiš začne jaro pořádně ostrým soubojem s tabulkovým sousedem. Pokud v Letohradu vyhraje, přiblíží se svému soupeři na bod, v opačném případě se propast do klidnějšího středu tabulky nepříjemně prohloubí. Hned na úvod je tak v sázce poměrně dost.

Ač příprava až na několik drobných zranění proběhla téměř přesně podle plánu, bude podle slov někdejšího šéfa neratovické mládeže tým potřebovat ještě nějaký čas a také trpělivost. „Nic nejde změnit mávnutím proutku. Kádr prošel dalším omlazením. Z devatenácti hráčů je deset kluků mladších dvaceti let,“ připomíná strategii klubu.

Zároveň ovšem nevyloučil, že by se hned v úvodním duelu mohla na hřišti objevit i nějaká zbrusu nová posila. O koho přesně by mohlo jít, ale v Neratovicích ze strategických důvodů nadále tají.

Co je naopak známé, to je cíl, s nímž do jara vstupují. „Vedle nabírání zkušeností a přilákání většího počtu lidí na naše zápasy je pro nás hlavní záchrana v soutěži,“ potvrzuje Jiří Brunclík.

K první odvetě dorazí na první pohled schůdný soupeř – poslední Dobříš. Jenže o tom, jak bývají úvodní zápasy zrádné, se modrožlutí přesvědčili už v prvním vzájemném měření. Po bezbrankovém průběhu a neúspěšných penaltách obdarovali soupeře z Příbramska dvěma body z jím získaných jedenácti. „Do utkání jdeme s respektem k soupeři, který čerpá z velké zkušenosti hráčů jako Maryška nebo kapitán Talůžek,“ upozorňuje trenér Neratovic. „Všichni už se těšíme, ale jak říkám, čeká nás velká válka,“ má jasno.