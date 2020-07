Neratovičtí se sice zdaleka nepředstavili v kompletním složení, z nových hráčů ale chyběl pouze zraněný brankář Dědek. Šestnáctiletý Karásek se ale své role zhostil výborně. Až na jedno zaváhání předvedl v očích trenéra Jiřího Brunclíka suverénní výkon. Výsledkem byl první zápas bez inkasované branky po delší době.

„Pro náš mladý tým výborný zápas,“ pochvaloval si kouč domácích a navázal: „Chtěli jsme dnes hrát trochu jinak, než se normálně prezentujeme - více z bloku a nepouštět soupeře do šancí. Myslím, že se nám to převážně dařilo, i když soupeř měl velkou kvalitu a opticky držel více míč na svých kopačkách. Směrem do útoku byl lepší druhý poločas, ve kterém jsme si připravili i my pár slušných šanci.“

Další zápas mají modrožlutí v plánu v sobotu 1. srpna na hřišti přeborového Litoměřicka.

Sestava Neratovic: Karásek – Vorasický (46. Tampír), Chlumecký, Kalabis, Novák – Šobr (75. Yaroshenko), Kokoška (83. Majerech), Gombáš (61. Bucha), Rejman - Duch, Yaroshenko (46. Dohnalík).