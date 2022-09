Že se k němu vedení klubu odhodlalo relativně brzy po startu sezony? Roli téměř jistě sehrál už nedotažený jarní boj o postup. Po něm trenér zůstal a došlo k mohutnější obměně hráčského kádru. S nevýrazným startem do soutěže - bodově i co se výkonů týká – už ale trpělivost došla a na řadu přišel i on.

„Po sezoně jsme si sice vyříkali, co bylo špatně, nová nám ale zatím spíše ukazovala, že jsme v tom zpátky. Osm bodů po šesti kolech rozhodně není hodno Neratovic,“ má jasno Kaňka.

Pondělní trénink tak už vedl muž, který v Neratovicích končil svou profesionální hráčskou kariéru a jako trenér si za patnáct let praxe vybudoval slušné renomé. Naposledy v třetiligových Velvarech, kde byl jeho konec po úspěšné sedmiletce letos v létě pořádným šokem. Bez angažmá ale bývalý kormidelník Ovčár, Roudnice či Vyšehradu dlouho nezůstal.

Pro Neratovice byl podle šéfa Kaňky jasnou volbou: „Hledali jsme trenéra, který má zkušenosti s podobným klubem, jako je ten náš, a také s našimi ambicemi. Pavel Janeček má za sebou postupy i trénování v ČFL. Určitě u něj hrálo navíc roli i to, že v Neratovicích už v minulosti působil jako hráč."

Kromě co nejrychlejšího pozvednutí herního projevu a pravidelného sbírání bodů do tabulky je neratovickým cílem právě postup do ČFL. Čtyřiapadesátiletý stratég už podobné zadání opakovaně splnil.

Velvarský Slovan do třetí ligy nejen dovedl (stejně jako předtím Ovčáry), ale také s ním v nejvyšší neprofesionální soutěži hrál v uplynulých čtyřech sezonách velmi důstojnou roli. Byť se tamní vedení odhodlalo k impulzu v podobě nového trenéra (Kladeňáka Zdeňka Haška), Janečkovi v létě zároveň děkovalo za skvěle odvedenou práci a zápis do historie největších úspěchů Slovanu.

Jakým způsobem se uvede tam, kde je zaškatulkovaný zatím hlavně jako pracovitý střední záložník?