Ještě během prvního poločasu se zrodil výsledek divizního utkání mezi Brandýsem a Slaným. Pro domácí naštěstí alespoň remízový – 1:1, v utkání totiž brzy prohrávali a ve druhé části šlapali vodu a ke třem bodům byli blíže hosté z Kladenska.

FK Brandýs - ilustrační foto | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Domácí sice začali aktivně, ovšem reakce hostů byla smrtící. Veselý centrem našel přesně Nádeníčka a už ve 4. minutě svítilo na ukazateli skóre 0:1.

„Hned v první minutě jsme mohli otevřít skóre, kdy se po centru ze strany dostal do šance Doležal a jen těsně minul bránu. A jak se říká, nedáš dostaneš se potvrdilo. Po ztrátě na půlce a špatné rozehrávce se do úniku dva na jednoho dostali hosté a svoji šanci proměnili,“ popsal ostrý start zápasu trenér Brandýsa Michal Voljanskij.

Slaňáci pak mohli vedení navýšit, ale Kocourkova rána mířila mimo, Ceccarelli trestňák po těsně minul tyč o centimetry a Veselý skluzem nedoklouzal ke snadnému zakončení Nádeníčkova centru.

Místo toho domácí srovnali. Krátce po ošetřování otřeseného stopera Mihálika pronikl důrazně do šestnáctky Folwarczny, který i na zemi posunul míč k noze přesně k tyči zakončujícího Bodnára – 1:1. „Zbytek poločasu jsme měli mírně navrch a naštěstí se nám podařilo vyrovnat,“ oddech si Michal Voljanskij.

Ve zbytku zápasu měli šance hlavně Slánští, ale Starečka už nepřekonali. Zejména v poslední pětadvaceti minutách měli tlak, Brandýsu odcházely síly, ale všechny možnosti hostů přežil.

Přesnou střelu Kocourka ze 75. minuty vyrazil Stareček a dorážku hlavou poslal Pospíšil centimetry přes břevno branky. Další šanci pak promarnil Novotný. Střídajícímu Touremu srazil pohotovou střelu bránící hráč a v nastavení základní hrací doby se nedokázal prosadit v tísni Nádeníček v jasné pozici po přesné přihrávce Novotného.

Mezi těmito šancemi se v jedné objevili také domácí, ale Sedlák si připsal úspěšný zákrok. „Druhý poločas jsme nehráli vůbec dobře. Dopředu jsme nepředvedli vůbec nic, byli jsme pasivní, bez soubojů i pohybu, chyběla mi odvaha a týmovost. Naštěstí jsme přečkali dvě šance hostů, při které nás podržel Stareček. My měli jednu, ale také jsme neproměnili,“ popisoval trenér domácích zrod remízy. „Zápas si musíme rozebrat a výrazně se zlepšit ve všech činnostech,“ uzavřel.

Hosté litovali, že nezískali všechny tři body, což připisovali zahození až příliš mnoho dobrých možností. Navíc přišli o zraněného Jakuba Svátu a bojí se, že nadlouho.

„Pro nás je to ztráta, protože zejména ve druhé půli jsme hráli velmi dobře, měli jsme tlak a mraky šancí. Bohužel co my nedáme, to je strašné. Naše koncovka devalvuje celý náš výkon a veškerou práci, kterou jsme se k něco probojovali," mrzelo trenéra Slaného Jiřího Veselého, jehož tým dal v posledních třech zápasech jediný gól a to je na mužstvo z horní poloviny tabulky málo.

FK Brandýs nad Labem - SK Slaný 1:1 (1:1)

Branky: 28. Bodnár - 4. Nádeníček. Rozhodčí: Trojan. ŽK: 2:3. Diváci: 125.