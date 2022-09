„Vedeme tři-nula, v poločase čtyři-dva a stejně to nedotáhneme. Domácí byli zoufalí, že jsme nasadili, dá se říct, vyšší tempo a vzápětí vedli tři-nula. Těžko říct, co se pak stalo. Prostě jsme se z toho slušně řečeno podělali. Když už dáme venku tolik branek, tak stejně prohrajeme. Něco je špatně,“ komentoval kolaps svého celku trenér Miroslav Kratochvíl.

Zatímco útočnou fázi hry mohl chválit, protože čtyři vstřelené góly jsou podzimním maximem mužstva, tu obranou právě naopak. Překonat hostující defenzivu a brankáře Kundráta zaskakujícího za zraněného Brožka se domácím podařilo dvakrát v rychlém sledu v závěru prvního poločasu. Ve druhém pak napadaly do libišské brány další čtyři kusy.

„O vedení jsme se připravili prakticky sami. V situacích před naší brankou jsme až moc hodní a nedohrajeme to důrazem. Opakují se nám i podobné góly po standardních situacích soupeře. Přitom to trénujeme. Snažíme se na to připravit. Obrana hraje v podstatě v neměnném složení, jsou na sebe zvyklí a přesto to neubrání,“ smutnil Kratochvíl.

Bod za obranu. Neratovice se s Brodem rozešly bez gólů, chyběly i šance

Hosté měli dvacet minut před koncem velkou šanci odrazit stíhačku soupeře a odskočit znovu na bezpečný rozdíl. Přibyl si svou šikovností vykoledoval na jednom z obránců penaltu, z desítky ale přízemní ranou trefil pouze nohy padajícího brankáře. „Nelze mu v žádném případě nic vyčítat. Stane se to i kvalitnějším hráčům. Samozřejmě, že porážka měla prapůvod i tady v tom. Domácí se s podporou fanoušků v tu dobu nadechli a pak dokonali obrat,“ dodal kouč k libišskému zmaru.

Bez bodové odměny tak zůstaly i tři gólové hlavičky podzimní posily Jánského. Oslavovaným hrdinou se naopak stal dvacetiletý domácí náhradník Štefan, který zápas deset minut po svém příchodu na hřiště rozhodl. „Je to velká škoda. Jánský hrál výborný zápas. S Vetešníkem si tam velmi rozuměli. Vyšel nám i záměr, že Menčl začal kopat standardky. Všechno ale zaniká v kontextu toho, že jsme prohráli,“ uzavřel zklamaný Miroslav Kratochvíl.

Návrat do Libiše? Je to otevřené, říká Tylšar. Sportem žije i mimo trávník

8. kolo: Štětí - Slaný 4:5 (18. Pokorný, 26. Alberovský, 30. a 37. Vokoun - 9., 31. a 54. Bíba, 12. Houdek, 29. Nádeníček), Neratovice - Český Brod 0:0, Újezd Praha 4 - Meteor Praha 2:2 (51. Běhounek, 54. Jankú - 22. Krůta, 88. Kostka), Vilémov - Libiš 6:4 (41. a 56. Zima, 45. Aremu, 77. Jirchář, 78. a 90+2. Štefan - 18., 21. a 45+1. Jánský, 39. Menčl), Březová - Česká Lípa 0:0, Kladno - Kosmonosy 1:0 (90. Borák), utkání Louny - Cheb a Admira Praha B - Chomutov se hrají v neděli