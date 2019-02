Trenér vítězů Tomáš Staněk byl spokojený s gólovou produktivitou, na obrazu hry se podle něj projevilo, že tým vyběhl do utkání z plné tréninkové zátěže. „Byla znát lehká únava z pátečního večerního tréninku. Pohyb nebyl podle představ. Zápas ale splnil svůj kondiční účel.“

Jeho svěřenci načali tým zimující na posledním místě skupiny C hned v úvodní minutě. Hrdého gól byl nakonec jediný, který úvodní poločas nabídl. Druhá část byla bohatší. Druhou vítěznou trefu v řadě zaznamenal Jarošenko a poté, co se domácím podařilo snížit, zamířila do černého i další eventuální nová posila Sergi.

Nadcházející týden bude pro Neratovice anglickým – ve středu je v tréninkovém centru Sparty na Strahově na programu modelové utkání s B-třídními Milovicemi, v sobotu čeká pátý tým podzimu o poznání těžší oříšek v podobě Vyšehradu, předního účastníka Fortuna ČFL.

„Ve středu to bude podobné jako teď a do zápasu půjdeme po dvou dnech náročných tréninků. Vyšehrad jako velmi kvalitní tým z třetí ligy by měl být prověrkou hlavně pro naši defenzivu, kde si chceme vyzkoušet trochu jiný herní styl,“ vyhlíží Staněk další program.

Zápasové turfy nazují opět i hráči Libiše, kteří o uplynulém víkendu pouze trénovali. Dva týdny před ostrým mistrovským startem se na Xaverově poměří s jiným divizním nováčkem z Horek nad Jizerou. Na stejné místo pak trenér Luboš Urban směřuje i závěrečnou generálka s Unionem Vršovice. Důvod je prostý. Na umělém povrchu totiž sokolové s největší pravděpodobností odehrají i úvodní odvetu v Mostě.

Turnov – Neratovice 1:3 (0:1)

Branky: 1. Hrdý, 65. Jarošenko, 83. Sergi. Neratovice: Dědek – Vorasický, Regner, Chlumecký, Stýblo – Rejman (67. Sergi), Novák (46. Gazdík), Duch, Jarošenko (67. Hrdý) – Hrdý (46. Moravec), Sergi (46. Malák).