„Dneska každý makal na sto dvacet procent,“ vyzdvihoval především týmový výkon hlavní příjemce gratulací Jakub Moravec. Kámen ze srdce spadl týmu i jemu osobně. Fotbalovým povoláním útočník byl na podzim až dosud na jediném zářezu, v minulých zápasech se jeho jméno objevovalo jen v souvislosti z nevyužitými šancemi (a nebylo jediné).

„Do zápasu jsme šli s tím, že musíme prolomit smůlu, která se nás drží v zakončení. Řekli jsme si, jak chceme hrát, plnili to na výbornou a byli odměněni třemi body,“ těšilo čtyřiadvacetiletého forvarda.

Skóre otevřel, jak se na sto devadesát centimetrů vysokého útočníka sluší, hlavou po nadýchaném centru Vorasického na zadní. Druhý mu stejný hráč po skvělé kolmici od Rejmana naservíroval před prázdnou bránu. „Po skvělém centru stačilo jen trefit bránu. Druhý gól patří z devadesáti procent Vorasickému,“ ocenil servis.

Se spoluhráči mohl oslavit velmi cennou výhru. Nováček ze Slaného měl před utkáním shodný počet deseti bodů, mimo své království to navíc žlutomodrým za poslední rok vyšlo na tři body teprve podruhé. „Výhry si ceníme, ale za výkon, který mužstvo dneska předvedlo, si ji zasloužíme. Pohybujeme se v tabulce na místě, kde být nechceme, proto musíme pracovat dál a potvrdit to další zápas doma proti Štětí,“ hodlá Jakub Moravec a spol. zabrat po delší době dvakrát v řadě. Při oslavách stého výročí klubu by to nebyl vůbec špatný dárek…

Slaný – Neratovice 0:2 (0:2)

Branky: 27. a 32. Moravec. Rozhodčí: Paták. ŽK: 3:1. Diváci: 125.

Neratovice: Kundrát – Vorasický, Hrdý, Kalabis, Chlumecký – Rejman, Duch (85. Šulc), Bucha (81. Novák), Barták (58. Yaroshenko) - Moravec, Malák.