Kladenští měli fantastický úvod a po dvou brejcích bleskově vedli 2:0. Nejdřív Říha připravil centr Pospíšilovi, Šnobl ho sice přeběhl, ale mladík Kolářský dobře zavíral tyčku a díky tomu si vysloužil svou premiérovou branku mezi muži. Podruhé po téměř identické akci už Šnobl merunu nepřeběhl a zakončil sám. Hlavní útočník Kladna tak skóroval podruhé v řadě.

Domácí byli rozklížení, hádali se, ale přece jen se chytili standardkou, kterou uklidil do sítě Svoboda. Rázem byli v tlaku a sahali po vyrovnání, dokonce trefili břevno.

Po pauze se hra zase srovnala a Kladno bylo nebezpečnější. Po závaru uteklo na 1:3, když vyražený centr trefili napůl Čížek s Pospíšilem, jemuž byla nakonec rozhodčím branka přiznána. A dal tak druhý vítězný gól v řadě.

V následných momentech se utkání lámalo. Kladno nedalo pár brejků, hlavně Pospíšil a Borák byli blízko (druhý nastřelil tyčku), pak ale hlavní hvězda Brandýsa Folwarczny ukázal svou kopací techniku a parádním trestňákem překonal Vokouna.

Kladno mohl v úniku uklidnit mladík z Dukly Jančí, jenže nedal a naopak to párkrát hodně hořelo před Vokounem. „Několikrát nás podržel, protože domácí mohli i vyrovnat. Zbytečně jsme je pustili do tlaku, to si musíme ještě probrat, ale celkově mě těší, že mužstvo ukázalo, že chce vyhrávat a že je schopné urvat tak těžký zápas jako byl tento,“ chválil trenér Dušan Binder.

Brandýs n. L. – SK Kladno 2:3 (1:2)

Branky: 39. Svoboda, 74. Folwarczny – 15. Kolářský, 18. Šnobl, 70. Pospíšil. Rozhodčí: Šiška. ŽK: 3:2. Diváků: 150.

Brandýs: Janáček - Pechanec, J. Stross, Baloun, M. Stross (65. Zamazal) - Dosoudil (65. Tanchyk), Folwarczny, Prokop, Braborec (46. Nykodým) - Šmejkal, Svoboda (88. Kaiser).

Kladno: Vokoun – Ježdík, Javorek, Noll, Kolářský (46. Borák) – Procházka (46. Čížek), Růžička, Holub – Šnobl (83. Jančí), Říha (55. Donát), Pospíšil (88. Abrham).