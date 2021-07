"Stojíme na prahu nové sezóny, třetí druholigové v řadě. Ta první byla poznamenána koronavirovou epidemií, která vedla k nestandardnímu závěru ligového ročníku 2019/2020, v němž Dukla přišla o možnost hrát baráž. Druhá pak přinesla Dukle velké zklamání v podobě nedůstojného osmého místa. Jednalo se o totálně zpackanou sezónu, která, jak pevně doufám, se nebude opakovat," začal svůj proslov směrem k fanouškům i partnerům klubu.

"Už v roce 2017, kdy jsme začali mít potíže se záchranou, jsem prohlásil, že pokud Dukla sestoupí, přestane ji Carbounion sponzorovat. Nestalo se tak a já očekávám, že si hráči, realizační tým i všichni ostatní, kteří se na práci v Dukle podílejí, ať už pracují na úseku mládeže či kdekoli jinde, uvědomí, že hrají nejen o dobré jméno Dukly, které i nadále zůstává slavnou a prestižní značkou, ale i o svou budoucnost," pokračoval.

Na Julisce vždy dbali na dobrou partu a nevydávali se cestou předražených hvězd. "Jsem rozčarován, když se čas od času setkám s hráčem Dukly, který nad úspěchy mužstva klade svou kariéru a zájmy klubu, jenž ho platí, jsou pro něj až druhotné, případně jsou mu lhostejné. Jsem přesvědčen, že takoví hráči nemají v Dukle místo. Chápu jejich zájem posunout se v kariéře výše, ale pokud tak činí v rozporu se zájmy klubu, nemůže je tato filosofie dlouhodobě dovést k úspěchům. Cesta vzhůru vede po schodech, nikoli výtahem, a je podmíněna kolektivním úspěchem," poznamenal.

Svému týmu na startu sezony věří, ale přesně ví, jakými kroky se dá k úspěchu dojít.

"V našem kádru, tak jako ostatně vždy, došlo k řadě změn a jistě i v průběhu sezóny dojde k některým dalším. Je to tak ve všech klubech, je to tak i v Dukle. Myslím si, že našim hráčům nechybí fotbalovost. Rozhodující pro úspěch v nadcházející sezóně bude týmovost a schopnost odevzdat pro barvy Dukly na hřišti maximum. Tedy to, co jsem v uplynulé sezóně nejvíce postrádal. Prohrát se může, ale je třeba odevzdat vše," dodal.